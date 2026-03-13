TSV setzt auf frühen Treffer

Das Hinspiel entschied Lägerdorf unter schwierigen Bedingungen knapp für sich. „Im Hinspiel haben wir mit zehn Mann 1:0 gewonnen“, erinnert Blume. Auch diesmal soll möglichst früh für klare Verhältnisse gesorgt werden. „Ich hoffe auf eine konzentrierte Anfangsphase mit einer frühen Führung, damit wir nicht dem Rückstand hinterherlaufen müssen.“

Die Vorbereitung auf das Heimspiel verlief aus Sicht des Trainers positiv. „Die Trainingswoche mit drei Einheiten war gut“, sagt Blume. Seine Mannschaft erwartet jedoch ein intensives Spiel. „Wir rechnen mit einem kampfbetonten Duell. Es gilt, unsere spielerische Überlegenheit auch in Tore umzusetzen.“

Der Tabellenneunte aus Lägerdorf trifft auf einen Gegner, der zuletzt Selbstvertrauen tankte. Rönnau drehte am vergangenen Spieltag ein 0:2 gegen den TSV Bargteheide noch in einen 3:2-Sieg.

Für Blume ist die Zielsetzung dennoch klar formuliert: „Wir wollen zu Hause ganz klar gewinnen und die Miniserie von Rönnau stoppen.“ Ein Heimsieg würde dem TSV die Möglichkeit geben, sich im Tabellenmittelfeld weiter zu stabilisieren und den Abstand zu den unteren Rängen zu vergrößern.