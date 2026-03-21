TSV Seckmauern unter schwierigen Bedingungen gefordert

Personell musste Seckmauern weitere Tiefschläge einstecken – Oppermann spricht von einer „selten miserablen Personalsituation“. So fehlen neben den Langzeitverletzten weiterhin Top-Torschütze Joshua Diehl, Aljosha Klewar und Artur Fuchs. Nicht dabei sind außerdem Luca Siebenlist (Urlaub), Jannick Beck (Gelb-Rot-Sperre) sowie der angeschlagene Maximilian Raitz und wohl Oppermann selbst, den muskuläre Probleme plagen. „Wir werden wahrscheinlich auch schon für die Startelf Verstärkung aus der 1b dazuholen müssen“, erklärt Oppermann.

Trotzdem wolle man sich nicht die Positivität nehmen lassen. „Ich bin ein realistischer Optimist und weiß, dass bei uns zu Hause immer etwas möglich ist. Wir werden am Sonntag den Kunstrasenplatz zum Brennen bringen und wollen die drei Punkte unbedingt in Seckmauern behalten“, schließt Oppermann.