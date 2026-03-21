TSV Seckmauern unter schwierigen Bedingungen gefordert

Seckmauern. Aufsteiger-Duell in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt: Der TSV Seckmauern empfängt am Sonntag (15 Uhr) den TSV Altheim auf dem heimischen Sportplatz. Die Odenwälder wollen auf „einer der besten Saisonleistungen“ in der Vorwoche gegen Fehlheim aufbauen. Trotz einer knappen 2:3-Niederlage beim VfR habe sein Team eine „mentalitätstechnisch und inhaltlich hervorragende Leistung“ gezeigt und den etlichen Ausfällen getrotzt, meint TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann.
Das Spiel habe seiner Mannschaft daher Auftrieb vor der nächsten Aufgabe gegen Altheim gegeben. Keine guten Erinnerungen haben die Odenwälder dagegen an das Hinspiel im September, bei dem es eine 0:7-Pleite setzte. „Auch wenn wir wegen zahlreicher Faktoren selbst neben uns standen, hat uns dieses Spiel auch die Qualität von Altheim vorgeführt“, erklärt Oppermann. Der Start der Münsteraner in das Kalenderjahr 2026 fiel indes mit nur einem Punkt aus vier Spielen eher ausbaufähig aus. Vor allem der Abgang von Wandspieler Kevin da Silva (TV Fränkisch-Crumbach) habe dem TSV „einen Qualitätsverlust in der Offensive“ beschert. Dafür habe Altheim neben Angreifer Serkan Kozlu (neun Treffer) „eine ganze Menge richtig guter Kicker“, die vor allem bei der TS Ober-Roden fußballerisch ausgebildet wurden und „auch auf engem Raum eine hohe spielerische Qualität“ besäßen.
Personell musste Seckmauern weitere Tiefschläge einstecken – Oppermann spricht von einer „selten miserablen Personalsituation“. So fehlen neben den Langzeitverletzten weiterhin Top-Torschütze Joshua Diehl, Aljosha Klewar und Artur Fuchs. Nicht dabei sind außerdem Luca Siebenlist (Urlaub), Jannick Beck (Gelb-Rot-Sperre) sowie der angeschlagene Maximilian Raitz und wohl Oppermann selbst, den muskuläre Probleme plagen. „Wir werden wahrscheinlich auch schon für die Startelf Verstärkung aus der 1b dazuholen müssen“, erklärt Oppermann.
Trotzdem wolle man sich nicht die Positivität nehmen lassen. „Ich bin ein realistischer Optimist und weiß, dass bei uns zu Hause immer etwas möglich ist. Wir werden am Sonntag den Kunstrasenplatz zum Brennen bringen und wollen die drei Punkte unbedingt in Seckmauern behalten“, schließt Oppermann.