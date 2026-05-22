TSV Seckmauern und das Fünkchen Hoffnung im Abstiegskampf

„Wir wollen uns, egal für welche Liga es am Ende reichen wird, anständig aus dieser Saison verabschieden und in den letzten beiden Partien sowie in den kommenden Monaten unsere Grundtugenden und Seckmauern-DNA hochhalten“, fordert Oppermann. Der 39-Jährige kritisierte in der laufenden Saison bereits mehrfach, dass bei einigen Akteuren zu oft eine Prioritätenverschiebung zulasten des Fußballs und damit auch des Kollektivs stattgefunden habe und zu viele Egoismen im Vordergrund stünden. In Kombination mit den vielen (langfristigen) verletzungsbedingten Ausfällen sei dies nicht zu kompensieren gewesen. „Wir stehen leider zurecht da, wo wir stehen, und haben alles in allem in dieser Spielzeit zu wenig investiert“, bekennt Oppermann.