TSV Seckmauern und das Fünkchen Hoffnung im Abstiegskampf

Seckmauern. Der TSV Seckmauern empfängt am Samstag in der Fußball-Gruppenliga die FSG Riedrode zum letzten Heimspiel der laufenden Saison (15 Uhr). Nach der 4:5-Niederlage bei Schlusslicht Büttelborn in der letzten Woche haben die Odenwälder, die mit 29 Punkten auf dem 15. Platz stehen, nur noch theoretische Chancen auf den Ligaverbleib.
Zwar gab mit der SG Wald-Michelbach ein direkter Konkurrent seinen Rückzug in die A-Liga nach der Saison bekannt, weswegen wohl Rang 14 immerhin für die Relegation berechtigen würde. Jedoch hat das Team von Spielertrainer Lucas Oppermann bei noch zwei ausstehenden Partien weiterhin vier Zähler Rückstand auf den SV Fürth, der aktuell jenen 14. Platz innehat. „Die Zeit, in der wir von den anderen Ergebnissen unabhängig waren, ist leider vorbei“, weiß Oppermann. Man wolle natürlich alles versuchen, um „das Unmögliche doch noch möglich zu machen“, blicke aber auch mit genug Realismus auf die Situation.
„Wir wollen uns, egal für welche Liga es am Ende reichen wird, anständig aus dieser Saison verabschieden und in den letzten beiden Partien sowie in den kommenden Monaten unsere Grundtugenden und Seckmauern-DNA hochhalten“, fordert Oppermann. Der 39-Jährige kritisierte in der laufenden Saison bereits mehrfach, dass bei einigen Akteuren zu oft eine Prioritätenverschiebung zulasten des Fußballs und damit auch des Kollektivs stattgefunden habe und zu viele Egoismen im Vordergrund stünden. In Kombination mit den vielen (langfristigen) verletzungsbedingten Ausfällen sei dies nicht zu kompensieren gewesen. „Wir stehen leider zurecht da, wo wir stehen, und haben alles in allem in dieser Spielzeit zu wenig investiert“, bekennt Oppermann.
Man habe daher am Dienstag zusammen mit dem Mannschaftsrat und dem Vorstand eine Elefantenrunde zur kurz- bis mittelfristigen Perspektive der Seniorenmannschaften des TSV Seckmauern abgehalten. „Das war ein sehr guter, offener und vor allem konstruktiver Austausch, der ein Stück weit genau das verkörpert hat, wofür Seckmauern steht“, lobt Oppermann. Personell ist der TSV allerdings weiterhin gebeutelt und muss gegen Riedrode neben den Langzeitverletzten wieder auf Joshua Diehl, Lucas Oppermann selbst und nun auch auf Rechtsverteidiger Tim Eckert verzichten.