TSV Seckmauern setzt auf defensive Stabilität Für Gruppenligist TSV Seckmauern gibt es im Abstiegsduell gegen den SV Fürth nur ein Ziel: gewinnen und damit am Gegner vorbeiziehen. von Florian Mehm · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Ballkontrolle: Für den TSV Seckmauern (hier Dion Prostmeyer) zählt im Spiel der Gruppenliga gegen den SV Fürth nur ein Sieg. – Foto: Herbert Krämer (Archiv)

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ist am Sonntag in der Fußball-Gruppenliga beim SV Fürth (15 Uhr) zu einem echten Abstiegskracher zu Gast. Die Bergsträßer haben dabei mit 29 Zählern einen Punkt mehr als der TSV auf dem Konto und stehen daher mit Rang 14 auch in der Tabelle einen Platz vor den Odenwäldern.

„Uns erwartet am Sonntag ein absolutes Endspiel, in dem wir mit Fürth unbedingt die Plätze tauschen wollen“, erklärt TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann. Seckmauern steht fünf Spieltage vor Schluss auf dem 15. Tabellenplatz und hat vier Punkte Rückstand auf den SV Geinsheim auf Rang 13, der nach derzeitigem Stand wohl den Abstiegsrelegationsplatz bedeutet. „Es geht ums Überleben, und dafür brauchen wir Punkte“, fordert Oppermann.



TSV Seckmauern und SV Fürth teilen Schicksal

Diese konnte man vergangene Woche im Duell mit dem SV Dersim Rüsselsheim trotz einer starken Leistung gegen den Aufstiegsanwärter nicht holen (2:3-Niederlage). Zwar habe der TSV (erneut) gezeigt, dass man in der Gruppenliga auch gegen Spitzenmannschaften mithalten könne. Angesichts der Ausbeute speziell im Jahr 2026 (sieben Zähler aus zehn Spielen) sei man aber dringend und einzig allein auf Punkte angewiesen.