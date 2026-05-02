TSV Seckmauern setzt auf defensive Stabilität

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ist am Sonntag in der Fußball-Gruppenliga beim SV Fürth (15 Uhr) zu einem echten Abstiegskracher zu Gast. Die Bergsträßer haben dabei mit 29 Zählern einen Punkt mehr als der TSV auf dem Konto und stehen daher mit Rang 14 auch in der Tabelle einen Platz vor den Odenwäldern.
„Uns erwartet am Sonntag ein absolutes Endspiel, in dem wir mit Fürth unbedingt die Plätze tauschen wollen“, erklärt TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann. Seckmauern steht fünf Spieltage vor Schluss auf dem 15. Tabellenplatz und hat vier Punkte Rückstand auf den SV Geinsheim auf Rang 13, der nach derzeitigem Stand wohl den Abstiegsrelegationsplatz bedeutet. „Es geht ums Überleben, und dafür brauchen wir Punkte“, fordert Oppermann.
Diese konnte man vergangene Woche im Duell mit dem SV Dersim Rüsselsheim trotz einer starken Leistung gegen den Aufstiegsanwärter nicht holen (2:3-Niederlage). Zwar habe der TSV (erneut) gezeigt, dass man in der Gruppenliga auch gegen Spitzenmannschaften mithalten könne. Angesichts der Ausbeute speziell im Jahr 2026 (sieben Zähler aus zehn Spielen) sei man aber dringend und einzig allein auf Punkte angewiesen.
„Ich bin mir sicher, dass sich die Mannschaft, die leidenschaftlicher verteidigt, durchsetzen wird“, prognostiziert Oppermann. Optimistisch zeigt sich der Spielertrainer auch hinsichtlich des Personals. Zwar habe man einige angeschlagene Akteure in den eigenen Reihen und daher in der Trainingswoche sehr regenerativ gearbeitet. Gleichzeitig geht Oppermann davon aus, dass man „mit einer schlagkräftigen Truppe zum SV Fürth“ fahren könne und nur Angreifer Aljosha Klewar neben Oppermann selbst und den Langzeitverletzten ausfallen wird.