TSV Seckmauern schießt sich Frust von der Seele

Seckmauern. Der TSV Seckmauern hat im letzten Spiel des Jahres ein Erfolgserlebnis gefeiert. Gegen den SV Groß-Bieberau setzten sich die Odenwälder in der Gruppenliga am Sonntag verdient mit 6:1 (1:1) durch. Dabei wusste das Team von Lucas Oppermann vor allem nach der Pause zu überzeugen. Nach überstandenem Bänderriss erzielte der Spielertrainer selbst den Treffer zum 2:1 in der 50. Minute und leitete damit den Torreigen seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte ein.

In der Vorwoche war die Partie des TSV gegen Oppermanns Ex-Club FC Fürth nach einer Halbzeit witterungsbedingt abgebrochen worden. Personell sind die Odenwälder seit Wochen gebeutelt, insbesondere in der Defensive. Oppermann hatte daher bereits im Vorfeld angekündigt, im Winter nach Möglichkeit personell nachrüsten zu wollen.

Begonnen hatte das Spiel für Seckmauern, das sich für den Jahresabschluss einen Sieg fest vorgenommen hatte, mit einem Rückschlag. Osman Aktürk, vor dessen „eingebauter Torgarantie“ Oppemann im Vorfeld noch gewarnt hatte, traf in der 32. Spielminute für die Gäste aus Groß-Bieberau und markierte seinen 14. Saisontreffer. Damit war der Plan des Odenwälder Teams, das laut seinem Spielertrainer „sowohl mental als auch körperlich einfach nicht mehr im Saft“ stehe und eine Pause dringend nötig habe, gefährdet. Laut Oppermanns Einschätzung könne Groß-Bieberau „an einem guten Tag jeden schlagen, aber an einem schlechten Tag auch gegen jeden verlieren“. Noch vor der Pause gelang Seckmauern durch Torjäger Joshua Diehl der Ausgleich. Mit dem Unentschieden ging es in die Pause – alles war offen.