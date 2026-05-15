TSV Seckmauern hat in Büttelborn die letzte Chance

Auch im Hinspiel gegen den kommenden Gegner aus Büttelborn kamen die Odenwälder auf eigenem Platz nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, da man sich noch spät den Ausgleichstreffer fing. „Diese Saison hat uns alle aus mehreren Gründen sehr viel Substanz gekostet und ist eine der anstrengendsten Saisons meiner Karriere“, räumt Oppermann ein. Einer der Gründe dafür sei auch die personelle Misere, die sich wie ein roter Faden durch die Spielzeit ziehe. Viele Akteure würden spätestens seit der Rückrunde auf dem Zahnfleisch gehen und könnten überhaupt nicht mehr in einen Trainingsrhythmus kommen, sondern nur noch Woche für Woche „spielfertig“ gemacht werden.