TSV Seckmauern hat in Büttelborn die letzte Chance

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ist am Sonntag zum 32. Spieltag in der Fußball-Gruppenliga beim bereits abgestiegenen Tabellenschlusslicht SKV Büttelborn im Einsatz (15.30 Uhr). Für die Mannschaft von Spielercoach Lucas Oppermann, die sich aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz befindet, zählt dabei nur ein Sieg, um die Chance auf den Ligaverbleib zu wahren. Die Odenwälder rangieren mit 29 Zählern auf Platz 15 und haben dabei sechs Punkte Abstand auf den SV Geinsheim auf dem 13. Platz, der wohl immerhin zur Relegation berechtigen würde.
„Wir werden am Sonntag alles daran setzen, unsere Chance zu wahren und Büttelborn zu schlagen“, fordert Oppermann. Dabei gelte es, bei sich selbst und dem, „was wir beeinflussen können“, zu bleiben und sich einzig auf Büttelborn zu konzentrieren. „Wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen und die nötige Klarheit auf den Platz bringen, dann werden wir dieses Spiel gewinnen“, erklärt Oppermann. Durch den Last-Minute-Punktgewinn gegen Alsbach am letzten Wochenende (3:3) konnte Seckmauern wegen der Niederlagen der direkten Konkurrenten immerhin einen Zähler auf das rettende Ufer gut machen, wenngleich Oppermann gegen die bereits abgestiegenen Bergsträßer einen Sieg gefordert hatte.
Auch im Hinspiel gegen den kommenden Gegner aus Büttelborn kamen die Odenwälder auf eigenem Platz nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, da man sich noch spät den Ausgleichstreffer fing. „Diese Saison hat uns alle aus mehreren Gründen sehr viel Substanz gekostet und ist eine der anstrengendsten Saisons meiner Karriere“, räumt Oppermann ein. Einer der Gründe dafür sei auch die personelle Misere, die sich wie ein roter Faden durch die Spielzeit ziehe. Viele Akteure würden spätestens seit der Rückrunde auf dem Zahnfleisch gehen und könnten überhaupt nicht mehr in einen Trainingsrhythmus kommen, sondern nur noch Woche für Woche „spielfertig“ gemacht werden.
Der 39-Jährige wird nach seinem Bänderriss vor einigen Wochen indes selbst noch keine Option für Sonntag sein. Hinter dem Einsatz der seit mehreren Wochen angeschlagenen Joshua Diehl, Dario Hener und Aljosha Klewar stehen für den Sonntag drei Fragezeichen. Mit dabei sein wird dafür wieder der aus der 1b georderte Angreifer Benjamin Wüst.