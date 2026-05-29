TSV Seckmauern beginnt Planungen für die Kreisoberliga

Seckmauern. Der TSV Seckmauern ist am Sonntag bei seinem vorerst letzten Spiel in der Gruppenliga beim SV Münster zu Gast. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen die FSG Riedrode steht der Abstieg der Mannschaft von Spielertrainer Lucas Oppermann in die Kreisoberliga seit letzter Woche fest. Da der SV Fürth auf dem Relegationsplatz mit vier Zählern Vorsprung (33 Punkte) für die Odenwälder (29) uneinholbar ist, gehe es gegen Münster für den TSV darum, „sich noch anständig aus der Gruppenliga zu verabschieden“, so Oppermann.
Nach der Niederlage gegen Riedrode hatte der 39-Jährige von einem „in der Summe verdienten Abstieg“ und von einer „der anstrengendsten Saisons meiner Karriere“ gesprochen. Dafür hat man in Seckmauern mit Blick auf die kommende Kreisoberliga-Saison bereits einige Weichen gestellt. Schon im März verkündeten die Odenwälder die Verpflichtung von Angreifer Nico Quaadt vom TSV Lengfeldt (27 Scorer in der laufenden Saison in der Kreisoberliga), dem Oppermann „eine überragende Athletik“ bescheinigt und als „riesigen Transfer-Coup“ beschreibt. Nun gab der TSV auch die Verpflichtungen von Dane Tarhan und Felix Olt (beide SG Rimhorn/Neustadt) bekannt.
Für Tarhan wird es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte sein, nachdem er Seckmauern 2017 Richtung Rimhorn verlassen hatte. „Mit Dane gewinnen wir einen echten Allrounder, der die Mannschaft sowohl auf wie neben dem Platz auch menschlich extrem nach vorne bringen wird“, freut sich Oppermann. Mit ihm kommt Felix Olt, der „ein brutales Tempo und noch riesiges Entwicklungspotenzial“ mitbringe und in der Offensive flexibel einsetzbar sei. Mit 23 Scorern (Tarhan) beziehungsweise 24 Scorern (Olt) weisen die beiden in der laufenden Saison in der Kreisoberliga sehr überzeugende Werte auf.
Verabschieden werde man sich auf der anderen Seite vor allem von Artur Fuchs (SG Hausen) und Nico Arnheiter (FSV Wörth). Beide würden sich durch den Wechsel mehr Spielzeit erhoffen, da vor allem Fuchs in den letzten Jahren immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. „Beide sind sportlich und menschlich herbe Verluste für uns“, bedauert Oppermann, der gegen Münster selbst mit seiner Bänderverletzung, die wohl schlimmer als zunächst gedacht erscheint, ausfallen wird.