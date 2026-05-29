TSV Seckmauern beginnt Planungen für die Kreisoberliga

Nach der Niederlage gegen Riedrode hatte der 39-Jährige von einem „in der Summe verdienten Abstieg“ und von einer „der anstrengendsten Saisons meiner Karriere“ gesprochen. Dafür hat man in Seckmauern mit Blick auf die kommende Kreisoberliga-Saison bereits einige Weichen gestellt. Schon im März verkündeten die Odenwälder die Verpflichtung von Angreifer Nico Quaadt vom TSV Lengfeldt (27 Scorer in der laufenden Saison in der Kreisoberliga), dem Oppermann „eine überragende Athletik“ bescheinigt und als „riesigen Transfer-Coup“ beschreibt. Nun gab der TSV auch die Verpflichtungen von Dane Tarhan und Felix Olt (beide SG Rimhorn/Neustadt) bekannt.