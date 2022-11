TSV Sechselberg fühlt dem TSC Murrhardt auf den Zahn In der Fußball-Kreisliga A2 empfängt der Tabellensiebte morgen den Spitzenreiter aus Murrhardt.

Im Spiel der Woche der Fußball-Kreisliga A2 erwartet der Aufsteiger Sechselberg den Tabellenführer TSC Murrhardt. Auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters hoffen die beiden Verfolger. Weiler zum Stein hat gegen Kirchberg Heimrecht. Welzheim tritt beim SV Steinbach II an. Diese Partie wird am Sonntag um 12.45 Uhr angepfiffen, um 13.45 Uhr geht es in Althütte los. Die anderen Spiele beginnen um 14.30 Uhr.

Sechselberg erkämpfte sich beim Titelanwärter in Welzheim ein beachtliches 3:3 und liegt mit zwölf Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Torsten Tänzer zeigt sich begeistert von seiner Mannschaft. „Unsere Performance in Welzheim war grandios“, freut sich der TSV-Funktionär über den Punktgewinn und die Leistung seiner Elf beim Favoriten. „Es war aufgrund unserer Personalprobleme wichtig, die taktischen Vorgaben von Trainer David Bohn konsequent umzusetzen. Das ist uns eindrucksvoll gelungen“, lobt Tänzer seine Kicker. Vor der Partie gegen den Tabellenführer sieht er die Gäste klar im Vorteil. „Der TSC hat ungefähr doppelt so viele Punkte wie wir, ungefähr doppelt so viele Tore geschossen und ungefähr halb so viele kassiert.“ Davon möchten sich die Hausherren aber nicht beirren lassen. „Das war gegen Welzheim auch nicht anders und wir wollen uns auch in diesem Spiel beweisen“, klingt Tänzer ziemlich optimistisch. Bei den Gastgebern fehlen weiterhin einige verletzte Stammkräfte. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Lukas Krawtschuk, Stefano Trefz und Joni Hinderer. „Wir haben gegen den Großen Alexander Backnang sehr guten und druckvollen Fußball gespielt, sodass wir den Gegner in ernsthafte Probleme gebracht haben“, lautet die positive Analyse von Yasar Uysal nach dem klaren 5:1-Sieg des TSC Murrhardt gegen die Backnanger. In Sechselberg erwartet der Trainer des Spitzenreiters einen „kampf- und laufstarken Gastgeber“. Für Uysal steht daher fest: „Es wird mit Sicherheit nicht einfach, aber wir fahren nach Sechselberg, um zu gewinnen.“ Der TSC-Coach sieht jede Begegnung als Finale an und fordert von seinem Team, in jedem Spiel an die Grenzen zu gehen. „Am Spieltag habe ich Geburtstag und ich denke, die Jungs machen mir ein Geschenk mit drei Punkten“, sagt Uysal voller Vorfreude auf den morgigen Spieltag. Die Gäste reisen mit dem Motto „gewinnen und Tabellenführer bleiben“ an. Fehlen werden beim TSC allerdings die verletzten Ahmet Alabas und Celalettin Kaya. Ob der angeschlagene und erfahrene Daniel Zivaljevic mitwirken kann, muss abgewartet werden.

Statistik In den vergangenen 19 Jahren trafen beide Teams in zehn Pflichtspielen aufeinander, das letzte Mal in der Saison 2007/2008. Die Bilanz spricht mit fünf Siegen für den TSC Murrhardt. Die Sechselberger gewannen drei Vergleiche. Zweimal gab es ein Unentschieden.

Redaktionstipp von Heiko Schmidt: 2:3.