TSV Schwicheldt will Heeseberg-Fluch beenden Auswärtsspiel am Sonntag: Schwicheldt reist mit Respekt, aber selbstbewusst zum Tabellenvierten Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 2 Heeseberg Schwicheldt

Nach dem 1:1 im Spitzenspiel gegen den bislang ungeschlagenen BSC Acosta II steht der TSV Schwicheldt am Sonntag vor der nächsten schweren Aufgabe. Am fünften Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig gastiert die Mannschaft von Trainer Benjamin Weiß um 15 Uhr beim FC Heeseberg – einem Gegner, gegen den es bislang nicht viel holen gab.

Die Bilanz aus Schwicheldter Sicht ist ernüchternd: Kein einziger Sieg steht bislang in Duellen mit dem FC Heeseberg zu Buche. Das soll sich nun ändern. „In Heeseberg haben wir noch nie etwas mitgenommen. Dieses Mal wollen wir das ändern. Wir haben alle Mann an Bord und fahren mit dem klaren Ziel hin, etwas Zählbares mitzunehmen“, kündigt Weiß an. Beide Teams im oberen Tabellendrittel

Die Partie verspricht einiges an Spannung. Der FC Heeseberg steht nach dem 2:1-Auswärtssieg beim FC Wenden mit neun Punkten auf Platz vier. Zwar profitierte das Team dabei von einem Eigentor und einer späten Roten Karte gegen Wenden, dennoch bestätigte Heeseberg seinen guten Saisonstart.

Der TSV Schwicheldt rangiert mit sieben Punkten auf Platz sieben. Gegen Acosta II zeigte die Mannschaft Moral: Ayhan Eroglu glich die Partie in der Schlussphase aus und sicherte so den verdienten Punkt. Das Selbstbewusstsein dürfte also stimmen – auch wenn die Historie gegen Heeseberg eine klare Sprache spricht. Topspiel-Charakter in Heeseberg

Auch tabellarisch hat die Begegnung durchaus Spitzenspiel-Charakter. Beide Mannschaften könnten sich mit einem Sieg weiter oben festsetzen. Während Heeseberg als offensivstarkes Team (elf Saisontore) gilt, präsentiert sich Schwicheldt als kompakte Einheit, die bislang nur fünf Gegentore zugelassen hat.