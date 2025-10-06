TSV Schwicheldt verspielt Führung im Peiner Derby

Dabei hatte Schwicheldt die Partie lange im Griff. „Wir versäumen es in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen“, ärgerte sich Weiß. Seine Mannschaft kontrollierte das Geschehen vor der Pause, ließ aber mehrere gute Gelegenheiten ungenutzt. Nach dem Seitenwechsel kam Vechelde zunächst besser in die Partie, doch Schwicheldt schlug eiskalt zu: Louis Otto traf in der 69. Minute zum 1:0 für die Gäste.

Anstatt den Vorsprung auszubauen, verpasste der TSV jedoch die Entscheidung. „Wir versäumen nachzulegen – und dann ist es wie so oft im Fußball. Wir kriegen zwei Eier hinten rein und verlieren das Spiel“, kommentierte Weiß ernüchtert. In der Schlussphase drehte Vechelde nämlich das Spiel: Erst glich Kevin Schönfeld in der 82. Minute aus, dann sorgte Louis Bennett Naser Bytyqi in der 90. Minute für den späten 2:1-Siegtreffer der Arminia.

Mit dem Dreier zog Vechelde in der Tabelle am TSV vorbei und steht nun mit zwölf Punkten auf Rang zehn, während Schwicheldt als Zwölfter weiter auf den nächsten Erfolg wartet.