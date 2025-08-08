TSV Schwicheldt: Mit neuem Trainer in die Saison

Beim TSV Schwicheldt hat im Sommer ein Trainerwechsel stattgefunden: Benjamin Weiß übernimmt zur neuen Saison das Ruder beim Bezirksligisten. Nach einem soliden neunten Platz im Vorjahr möchte der neue Coach den positiven Trend fortsetzen – mit klaren Zielen, aber auch realistischem Blick auf die Herausforderungen der Liga.

Im Rückblick auf die Sommervorbereitung zeigt sich Benjamin Weiß grundsätzlich zufrieden. „Eigentlich sind wir relativ gut durch die Vorbereitung gekommen“, bilanziert er. Ein besonderes Highlight: der Gewinn der Stadtmeisterschaft. „Wir haben unsere Stadtmeisterschaft gewonnen, auch wenn das unsere Trainingsarbeit erschwert hat.“ Fünf Turnierspiele absolvierte der Verein zwischen dem 6. und 20. Juli.

Zum Auftakt trifft der TSV direkt auf den einzigen Absteiger Türk Gücü – eine echte Standortbestimmung. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen“, betont Weiß. Doch schon in Spiel zwei geht es nicht minder brisant weiter: Im Derby gegen den VfB Peine ist Feuer garantiert. „Da wird es gleich heiß zur Sache gehen“, prophezeit der Coach mit einem Augenzwinkern.