TSV Schwicheldt feiert souveränen 2:0-Heimerfolg gegen Leiferde

Der TSV Schwicheldt hat im Kellerduell der Bezirksliga Braunschweig 2 ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Weiß gewann am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 2:0 (1:0) gegen den VfL Leiferde und zeigte dabei eine der besten Saisonleistungen.

„Am Ende des Tages war das ein hochverdienter Heimsieg“, resümierte Weiß zufrieden. „Wir hatten eine Vielzahl an Torchancen und haben wenig bis gar nichts zugelassen, außer zwei, drei Situationen – die gehören im Fußball aber dazu.“ Schon früh stellte der TSV die Weichen auf Sieg: John Lenz traf in der 14. Minute zur Führung. In der Nachspielzeit machte Julien Kahnt mit dem 2:0 endgültig alles klar.

Nur einmal mussten die Gastgeber kurz zittern: In der 88. Minute klatschte eine verunglückte Flanke der Gäste an den Pfosten – der Ball sprang ins Feld zurück. „Das hätte den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt“, so Weiß. Ansonsten dominierte seine Elf die Partie und ließ keine Zweifel daran, wer das bessere Team war.

„Richtig gute Leistung meiner Mannschaft. Hochverdient 2:0 zu Hause gewonnen. Die können stolz auf sich sein für das gestrige Spiel“, lobte der TSV-Coach seine Spieler. Mit dem Dreier zieht Schwicheldt an Leiferde vorbei und sammelt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.