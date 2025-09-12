TSV Schwicheldt empfängt Torfabrik Wendezelle

Nach der schmerzhaften Niederlage im Elfmeterschießen des Pokalfinals gegen den TSV Wendezelle kommt es am Sonntag zum schnellen Wiedersehen – diesmal im Liga-Alltag der Bezirksliga 2 Braunschweig. Anstoß der Partie zwischen dem TSV Schwicheldt und dem TSV Wendezelle ist um 15:30 Uhr.

Dass dieses Duell Brisanz hat, liegt auf der Hand. Wendezelle kommt mit einer beeindruckenden Offensivbilanz in den Osten von Peine: 26 Treffer nach fünf Spieltagen, zuletzt ein deutliches 6:1 gegen den FC Wenden. Die Gäste stellen damit die mit Abstand torgefährlichste Mannschaft der Liga – auch weil gleich mehrere Spieler wie Hannes Kopitzki oder Julian Rode regelmäßig treffen.

„Ich glaube, es war für die Zuschauer ein ansehnliches Finale mit vielen Zweikämpfen, hoher Intensität. Über 90 Minuten war das Ergebnis gerecht, danach ist es eine Lotterie im Elfmeterschießen.“

Wiedergutmachung nach bitterem Pokalabend Für Schwicheldt steht mehr auf dem Spiel als nur drei Punkte. Trainer Benjamin Weiß sprach nach dem verlorenen Finale von einer „an sich guten Leistung“:

Dass Schwicheldt es „zweimal ausmachen“ konnte, aber verpasste, nimmt Weiß sportlich – auch wenn es sichtlich schmerzte. Seine Mannschaft soll nun aus dem Erlebnis lernen:

„Wendezelle war der Glücklichere. Glückwunsch an dieser Stelle. Wir werden unsere Schlüsse ziehen und es am Sonntag hoffentlich besser machen.“

Tabellarisch auf Augenhöhe

Die Tabelle unterstreicht die Bedeutung des Spiels: Wendezelle liegt mit zehn Punkten auf Rang fünf, Schwicheldt mit sieben Zählern auf Platz acht. Ein Heimsieg würde nicht nur Wiedergutmachung bedeuten, sondern auch den Anschluss ans Spitzenfeld wahren.

Allerdings muss Schwicheldt defensiv deutlich stabiler agieren als zuletzt in Heeseberg, wo man bereits nach 34 Minuten mit 0:3 zurücklag. Die zweite Halbzeit dort war deutlich besser – an diese Phase soll angeknüpft werden.

Das Duell der Systeme

Während Wendezelle offensiv denkt und früh den Abschluss sucht, setzt Schwicheldt eher auf Kontrolle und Kompaktheit. Entscheidend wird sein, ob der TSV die brandgefährliche Offensive des Gegners in den Griff bekommt – und vorne selbst wieder effizienter wird.

Das Wiedersehen mit Wendezelle könnte zur emotionalen und sportlichen Wende werden – oder die nächste schmerzhafte Erinnerung hinterlassen.