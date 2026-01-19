TSV Schwarzach setzt auf Kontinuität

Auch in der kommenden Saison 2026/2027 wird Sascha Burkhard als Spielertrainer beim TSV weiter machen. „Nach dem freiwilligen Gang in die A-Klasse sind wir sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Mit ein bisschen mehr Spielglück könnten wir tabellarisch noch besser dastehen, das hat jedoch in dieser Übergangssaison nicht die höchste Priorität. Wichtiger ist es eine gute Stimmung zu haben und alle Spieler zu integrieren. Deshalb sind wir auch froh, dass bereits fast der ganze Kader für kommende Saison zugesagt hat“ heißt es von den verantwortlichen Abteilungsleitern Weindl und Söhner. Sascha Burkhard geht somit in seine dritte Saison als Cheftrainer.