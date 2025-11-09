TSV Schwaikheim punktet nach 0:5, SV Allmersbach wieder Erster
Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags
Der 12. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall brachte einen wuchtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller, einen spektakulären Schlagabtausch mit zehn Toren und einen Big Point im Gipfelduell. Effizienz vom Punkt, späte Treffer und eine Menge Standards gaben über weite Strecken den Ausschlag.
Im Duell SV Unterweissach gegen TSV Schmiden stellten Simon Lindemann (7.) und Alexander Bretzler (39.) früh die Weichen, ehe Michl Bauer (64.) auf 3:0 erhöhte. Schmidens Silas Puppa (66.) verkürzte zwar, doch erneut Bretzler (73.) sowie Ben Oestreich (84.) setzten den Schlusspunkt zum 5:1. Schmidens Oliver Bach hatte in der 78. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen.
Zwischen TSV Obersontheim und VfL Mainhardt trafen für die Gastgeber Tom Schlosser (11., 72.), Kai Graf (23., 60.) und Julian Feil (55.), während Vincent Latiano (30.) und David Schwarz (68.) für die Gäste erfolgreich waren. Obersontheim nutzte seine Druckphasen konsequenter und gewann 5:2.
TURA Untermünkheim legte gegen SC Urbach den Grundstein früh durch Kevin Alankus (2.), ehe Janik Pfeiffer mit einem Dreierpack (36., 62., 77./Foulelfmeter) auf 4:0 stellte. David Arendt (90.+1) betrieb späten Ehrentreffer zum 4:1.
Im Topspiel TSV Gaildorf gegen TSV Schornbach drehte der Gast nach Rückstand die Partie spät: Für Schornbach trafen Joel Zinsser (5.), Jakob Biedermann (84.) und Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (88.), während für Gaildorf Taner Tokalakoglu (41.) und Viktor Solodkyi (42.) erfolgreich waren. Trotz Gelb-Rot gegen Marco Angelo Caniglia (86.) rettete Schornbach den 3:2-Auswärtssieg.
Zwischen TSV Michelfeld 1954 und SGM Kreßberg brachte Marc Helmel (20.) die Gäste in Führung, ehe Felix Nierichlo (90./Foulelfmeter) spät zum 1:1 ausglich. Die Punkteteilung spiegelt ein chancenarmes, von Zweikämpfen geprägtes Spiel.
Beim Vergleich TSV Rudersberg gegen SV Allmersbach traf für den Tabellenführer zweimal Mario Greiner (29., 67.), für die Gastgeber glich Paul Conradi (43.) zwischenzeitlich aus. Allmersbach blieb reifer im letzten Drittel und grüßt dadurch wieder von der Spitze.
TSV Schwaikheim und SG Oppenweiler-Strümpfelbach lieferten ein 5:5-Spektakel: Für Oppenweiler-Strümpfelbach trafen ein Eigentor von Marko Mpoutios (15.), Jan Celik (17.) sowie Cassian Menne (22., 46., 48.); Schwaikheim antwortete mit Pascal Conti (60., 87.), Christopher Mark Penkert (62.), einem Eigentor von Jonas Wieland (65.) und Lukas Hanle (81.). Nach 0:5-Rückstand bewies Schwaikheim Moral und erzwang den Punkt.
Im Kellerduell TSV Nellmersbach gegen SV Breuningsweiler steht das 2:1 fest. Der TSV Nellmersbach machte dadurch einen Sprung auf Rang 13, der SV Breuningsweiler verpasste es, auf den fünften Platz durchzurutschen.
