 2026-03-13T07:45:35.464Z

Pokal

TSV Schott zieht über Elfmeter-Extraschicht ins Endspiel ein

Der TSV Schott steht zum fünften Mal im Verbandspokal-Finale +++ Im umkämpften Halbfinale bei Verbandsliga-Spitzenreiter fällt die Entscheidung erst im Elfmeterschießen

von Torben Schröder · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Lieferten sich ein heiß umkämpftes Halbfinale: die Verbandsliga-Kicker der TuS Mechtersheim (in weißen Trikots, hier Andrew Wooten) und die Regionalliga-Fußballer des TSV Schott (in rot Maurizio Robotta). Foto: TSV Schott Mainz/Chiara Puci
Lieferten sich ein heiß umkämpftes Halbfinale: die Verbandsliga-Kicker der TuS Mechtersheim (in weißen Trikots, hier Andrew Wooten) und die Regionalliga-Fußballer des TSV Schott (in rot Maurizio Robotta). Foto: TSV Schott Mainz/Chiara Puci

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Andrew Wooten
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Mainz/Mechtersheim. In einer echten Zitterpartie hat sich der TSV Schott Mainz zum fünften Mal in Folge für das Finale des Verbandspokals qualifiziert. Bei Verbandsligist TuS Mechtersheim gelang ein 4:3-Sieg im Elfmeterschießen. Dass Jan Schulz den Schuss von Nico Pantano hielt, ebnete Etienne Portmann den Weg für den entscheidenden Treffer.

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Sehenswert und chancenreich war die Partie vor 850 Zuschauern lange Zeit. Mit einer Blitz-Aktion vom Anstoß weg, nach nur wenigen Sekunden, traf Abdellatif El Mahaoui zur Führung des Regionalligisten (1.), die Pantano mit einer durchgerutschten Freistoßflanke konterte (11.).

Einen schnellen Umschaltangriff münzte El Mahaoui zum 2:1 um (34.). Andrew Wooten knallte den Ball aus 16 Metern sehenswert zum 2:2 in den Winkel (49.). Vor allem in Überzahl nach TuS-Kapitän Marcel Bormeths Zeitstrafe (84.) drückte der TSV. Weit weniger los war in der Verlängerung, wo auch der Mainzer Leon Kern, ebenfalls für Ballwegschlagen nach einem Abseitspfiff, für zehn Minuten runter musste (118.). „Das war ein schöner Pokalfight bis zum Schluss“, sagt TSV-Trainer Samuel Horozovic.

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