TSV Schott zieht über Elfmeter-Extraschicht ins Endspiel ein

Sehenswert und chancenreich war die Partie vor 850 Zuschauern lange Zeit. Mit einer Blitz-Aktion vom Anstoß weg, nach nur wenigen Sekunden, traf Abdellatif El Mahaoui zur Führung des Regionalligisten (1.), die Pantano mit einer durchgerutschten Freistoßflanke konterte (11.).

Einen schnellen Umschaltangriff münzte El Mahaoui zum 2:1 um (34.). Andrew Wooten knallte den Ball aus 16 Metern sehenswert zum 2:2 in den Winkel (49.). Vor allem in Überzahl nach TuS-Kapitän Marcel Bormeths Zeitstrafe (84.) drückte der TSV. Weit weniger los war in der Verlängerung, wo auch der Mainzer Leon Kern, ebenfalls für Ballwegschlagen nach einem Abseitspfiff, für zehn Minuten runter musste (118.). „Das war ein schöner Pokalfight bis zum Schluss“, sagt TSV-Trainer Samuel Horozovic.