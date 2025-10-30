TSV Schott will Horror-Serie gegen SV Sandhausen brechen

Die direkten Duelle, eins gegen eins, standen im Training im Fokus, denn daran haperte es zuletzt. Sein eines Tor macht der TSV fast immer, aber schon lange nicht mehr, und die Null steht nur noch im Pokal. Da wartet übrigens kommenden Mittwoch Landesligist VfR Grünstadt. Ins Halbfinale einziehen und bis zur Winterpause irgendwie dran bleiben an den sicheren Rängen, haben die Mainzer sich vorgenommen.