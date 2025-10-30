TSV Schott will Horror-Serie gegen SV Sandhausen brechen

Mainz. Dieses Punktspiel gab es noch nie. Samstag (14 Uhr) tritt der TSV Schott Mainz im Duell Aufsteiger gegen Absteiger in der Regionalliga gegen den SV Sandhausen an. 18. gegen 13., so nahe war man sich noch nie.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Wobei der „Dorfclub“ aus der 15.000-Einwohner-Gemeinde im Nordwesten Baden-Württembergs jahrzehntelang Oberliga-Stammgast war, ehe bis 2008 der Durchmarsch in die Dritte Liga gelang und 2012 schließlich der Sprung in die Zweite Bundesliga, vor allem dank Macher, Mäzen und Multiplikator Jürgen Machmeier. Der kündigte nach dem Abstieg nun deutliche Einschnitte ein – eine Budgethalbierung. Statt 14 Millionen sind es „nur“ noch sieben.
Das sollte eigentlich genügen, um als Titelfavorit zu gelten, doch die gänzlich neu formierte Mannschaft brauchte, um in die Spur zu kommen. Von den jüngsten sechs Spielen haben Trainer Olaf Janßen und seine Schützlinge um den langjährigen Zweitliga-Goalgetter Pascal Testroet nur eins verloren. Um die 2.000 Zuschauer besuchten zuletzt noch die Heimspiele.
In Mainz werden 200 bis 300 SVS-Fans erwartet. Der Gästeblock wird abgetrennt, Mainzer Sympathisanten erhalten aus Richtung Auf der Langen Lein Einlass. 2013/14, als der TSV zum erstmaligen Sprung in die Oberliga angesetzt hatte, war der SVS noch vier Ligen darüber einsortiert. Das Budget, mit dem man auf der Schott eine satt zweistellige Zahl Spielzeiten finanzieren könnte, verrät, dass die Voraussetzungen noch immer grundverschiedene sind.
Aber das kennen die Mainzer Underdogs ja. Acht Niederlagen am Stück, noch gar kein Heim-Punkt – diese Horror-Serien sollen, am Tag nach Halloween, endlich reißen. TSV-Trainer Samuel Horozovic weiß natürlich um die besondere individuelle Qualität der Gäste. Und hadert selbst mit einem halben Dutzend Ausfälle, darunter zuletzt Takero Itoi (erkrankt) und Etienne Portmann (Gelbsperre).
Die direkten Duelle, eins gegen eins, standen im Training im Fokus, denn daran haperte es zuletzt. Sein eines Tor macht der TSV fast immer, aber schon lange nicht mehr, und die Null steht nur noch im Pokal. Da wartet übrigens kommenden Mittwoch Landesligist VfR Grünstadt. Ins Halbfinale einziehen und bis zur Winterpause irgendwie dran bleiben an den sicheren Rängen, haben die Mainzer sich vorgenommen.