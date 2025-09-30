TSV Schott: Wieder eine Niederlage zu zehnt

Die vierte Niederlage am Stück setzte es für Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz, und das erneut unter bitteren Umständen. Denn beim 0:2 (0:1) beim FC Homburg setzte es die bereits sechste Ampelkarte im zehnten Spiel. Damit sind die Mainzer nicht nur abgeschlagenes Schlusslicht der Fairplay-Wertung, sie bleiben auch tief im Tabellenkeller hängen.
Kurz nachdem Dominik Ahlbach (52.) den gelb-roten Karton sah, wurde zudem Trainer Samuel Horozovic mit glatt Rot vom Feld geschickt. Der Grund: der Wurf einer Wasserflasche. „Die ist allerdings direkt neben mir gelandet“, sagt Horozovic, der sich maßlos über die Ampelkarte seines Abwehrchefs ärgerte. Ahlbach soll drüber gehalten haben, berührte den Gegner aber, wie er beteuerte, gar nicht.
Der Homburger Konter lief noch eine ganze Weile, dann reagierte der Unparteiische auf den Schmerzensschrei und schickte Ahlbach vom Feld. „Es sah schon im Spiel nach nichts aus, und das hat sich auf Video bestätigt“, sagt Horozovic, „auch Homburger Spieler haben nach dem Spiel gesagt, das war viel zu wenig. Das Spiel hat der Schiedsrichter mit entschieden.“
Wobei die Mainzer sich zwei wesentliche Vorwürfe selbst machen müssen. Sie haben den Start völlig verschlafen, das 0:1 durch Oliver Kovacics Abstauber nach Ecke und Pfostentreffer (11.) war schon überfällig. Danach schraubten die Gäste ihre Ballbesitzanteile hoch, die Deckung hielt weitestgehend. Der Haken: Vor dem Seitenwechsel notierte Horozovic nicht einen zwingenden Torabschluss, nach der Pause war Etienne Portmanns Schuss zwei, drei Meter über das Gehäuse noch das Knappste.
Aktivste Phase in Unterzahl
„Nach der Gelb-Roten Karte war es eigentlich unsere aktivste Phase“, sagt Horozovic, „wir hatten genauso viel Ballbesitz wie vorher, waren aber häufiger im 16er. Das 1:1 wäre aufgrund der Ballbesitzanteil nicht unverdient gewesen. Die Zuschauer haben schon gepfiffen, weil wir in Unterzahl so viel den Ball hatten. Aber wir waren vorne einfach nicht durchschlagskräftig, kamen zu wenig hinter die Kette.“ Stattdessen setzte Armend Qenaj gegen die entblößte Mainzer Deckung den Schlusspunkt (90.+5).
Lange aufhalten werden sich die Mainzer mit diesem Spiel kaum. „Mehr als Abhaken bleibt uns nicht übrig“, sagt Horozovic. Am Samstag (14 Uhr) tritt der stark gestartete Mitaufsteiger SG Sonnenhof Großaspach in Mombach an. Neben dem gesperrten Ahlbach bangt der TSV auch um Leon Kern, der mit muskulären Beschwerden früh ausgewechselt werden musste. „Wir werden mit einer gewissen Wut in das nächste Spiel gehen“, ist sich Horozovic sicher.
Samstag kommt Großaspach
Es wird allerhöchste Zeit, das, was man eine Pechsträhne nennen kann, abzuschütteln. Chancenwucher samt verballertem Elfer gegen Mainz 05 II (1:2), direkt nach Ampelkarten durch Standards eingeleitete Punktverluste gegen Kassel (1:2) und Fulda (2:4), der durch krasse Torwartfehler aus der Hand gegebene Dreier in Freiburg (3:3) – irgendwas ist irgendwie immer.
Und das führt dazu, dass die Mainzer bereits unter Druck stehen, wollen sie in der Tabelle die Nichtabstiegsplätze nicht aus dem Blick verlieren. Fünf Punkte ist das rettende Ufer bereits entfernt.
TSV Schott: Balters – Just, Ahlbach, Rimoldi – Wiltink (85. Wiltink), Mairose, Portmann, Neal – Kern (29. Onangolo), El Mahaoui (69. Gansmann), Itoi (69. Vodi).