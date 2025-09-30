Da waren sie noch zu elft: Der TSV Schott Mainz trat am Dienstagabend in Homburg an. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott

TSV Schott: Wieder eine Niederlage zu zehnt Sechste Ampelkarte, frühes und spätes Gegentor - die Mainzer kehren auch aus Homburg mit leeren Händen heim Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest FC Homburg Schott Mainz

Die vierte Niederlage am Stück setzte es für Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz, und das erneut unter bitteren Umständen. Denn beim 0:2 (0:1) beim FC Homburg setzte es die bereits sechste Ampelkarte im zehnten Spiel. Damit sind die Mainzer nicht nur abgeschlagenes Schlusslicht der Fairplay-Wertung, sie bleiben auch tief im Tabellenkeller hängen.

Kurz nachdem Dominik Ahlbach (52.) den gelb-roten Karton sah, wurde zudem Trainer Samuel Horozovic mit glatt Rot vom Feld geschickt. Der Grund: der Wurf einer Wasserflasche. „Die ist allerdings direkt neben mir gelandet“, sagt Horozovic, der sich maßlos über die Ampelkarte seines Abwehrchefs ärgerte. Ahlbach soll drüber gehalten haben, berührte den Gegner aber, wie er beteuerte, gar nicht. Heute, 19:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg TSV Schott Mainz Schott Mainz 2 0 Abpfiff

Der Homburger Konter lief noch eine ganze Weile, dann reagierte der Unparteiische auf den Schmerzensschrei und schickte Ahlbach vom Feld. „Es sah schon im Spiel nach nichts aus, und das hat sich auf Video bestätigt“, sagt Horozovic, „auch Homburger Spieler haben nach dem Spiel gesagt, das war viel zu wenig. Das Spiel hat der Schiedsrichter mit entschieden.“ Wobei die Mainzer sich zwei wesentliche Vorwürfe selbst machen müssen. Sie haben den Start völlig verschlafen, das 0:1 durch Oliver Kovacics Abstauber nach Ecke und Pfostentreffer (11.) war schon überfällig. Danach schraubten die Gäste ihre Ballbesitzanteile hoch, die Deckung hielt weitestgehend. Der Haken: Vor dem Seitenwechsel notierte Horozovic nicht einen zwingenden Torabschluss, nach der Pause war Etienne Portmanns Schuss zwei, drei Meter über das Gehäuse noch das Knappste.