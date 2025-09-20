TSV Schott: Überzahl hilft auch nicht

Trotz rechnerisch einer Halbzeit mit einem Mann mehr auf dem Feld hat Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz beim FC Astoria Walldorf 1:4 (0:1) verloren. Die fünfte eigene Ampelkarte im fünften Spiel nacheinander geriet damit zumindest für diesen Nachmittag zur Randnotiz.

Den Start ins Spiel verpasste der TSV völlig. Das 1:0 durch Marcel Carl war schon die zweite gute Chance für die Platzherren. Sean Horozovic hatte den Ball im Aufbau abgepresst bekommen, Marcel Carl vollstreckte von der Strafraumgrenze (7.). Die Szene, die das Spiel hätte wenden könnten, folgte in Minute 38. Langer Ball, Abdellatif El Mahaoui stellt den Körper rein, Dennis Egel foult und fliegt mit Gelb-Rot. Auch selbst mal auf diese Weise clever zu sein, war das Mainzer Ziel.

Und prompt gab es Chancen, doch Righteous Vodi scheiterte aus der Distanz am Keeper und Takero Itoi knallte den Ball mittig nach Querpass weit drüber. Stattdessen setzte es den Nackenschlag, als Marvin Mutz nach einer Ecke für Walldorf per Kopf erhöhte (47.). Für TSV-Trainer Samuel Horozovic ein Knackpunkt. Weitere lange Ballbesitzphasen folgten, und nach Etienne Portmanns Steilpass auf Johannes Gansmann auch der Anschluss (66.).

Doch mehr als Halbchancen sprangen darüber hinaus nicht heraus, und Maximilian Waacks Freistoß über die Mauer ins kurze Eck (76.) besiegelte die Niederlage. Die Entstehung – beim geahndeten Vergehen war der Ball nach Mainzer Meinung noch nicht freigegeben – wurmte Horozovic. Bei der Ampelkarte gegen Portmann (82.) ging der sonst so besonnene Schott-Coach aus dem Sattel. Sein Spielmacher war selbst gefoult worden und soll den Gegner dann im Fallen gestempelt haben. „Ein absoluter Witz“ ist die Entscheidung für Horozovic.

So bleibt, nachdem Jost Mairose seine Sperre abgebrummt hat, die Zentrumsposition im Derby gegen Mainz 05 II (Freitag, 19 Uhr) stark unterbesetzt. Marlon Ludwigs Kontertor (87.) kam obendrauf. „Wir müssen uns schnellstmöglich schütteln, diese schwere Phase überstehen und Erfolgserlebnisse sammeln“, sagt Horozovic. „Die Ausfälle sind Brocken für unser Gerüst, und uns fehlt die nötige Sicherheit, auch mal hinten stabil die Null zu halten.“

TSV Schott: Olayo – Just (75. Robotta), Ahlbach, Gans – Wiltink (61. Gansmann), Portmann, Horozovic, Onangolo (46. Kern) – Itoi (46. Neal), El Mahaoui, Vodi (68. Wiegand).