TSV Schott steht vor letztem Heimspiel und vielen Abschieden

„Wir sind gut drauf“, hält Ahlbach fest. Zwei Klatschen gab es seit dem Halbfinal-Erfolg in Mechtersheim Mitte März, aber auch vier Siege und zwei weitere Spiele, bei denen allemal mehr drin war – in Großaspach (1:2), gegen Offenbach (1:3). Mehr Spielglück, mehr Erfolgserlebnisse, dadurch entwickelt sich ein anderes Selbstverständnis, wie der Abwehrchef sagt. Auch und erst recht mit Blick auf das Finale, wo unbedingt noch etwas gutgemacht werden soll.

Das 1:2 gegen Pirmasens vor einem Jahr in Weingarten warf einen kleinen Schatten auf die Saison. „Einen großen!“, korrigiert Ahlbach prompt. Diese Saison könnte, trotz des vorläufigen Abschieds von der Regionalliga, noch mit einem Erfolg gekrönt werden. „Ich habe den Finaltag der Amateure früher im Fernsehen geguckt“, sagt Ahlbach, „das ist mit das Größte, das man als Amateur erreichen kann – neben dem DFB-Pokal.“