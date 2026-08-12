TSV Schott: "So ist es gegen uns brutal schwer"

Das Mainzer Spiel hatte Licht und Schatten - und bot doch reichlich Grund zur Freude. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Das wollte Karim Zeghli nicht auf sich sitzen lassen. Den Schönheitsfleck auf diesem Spiel, das Gegentor, leitete der Neuzugang von Oberligist TSV Schott Mainz mit einem Rückpass in den Lauf des Gegners selbst ein. Und reagierte prompt mit dem Tor zum 4:1 (2:0)-Endstand gegen den FC Cosmos direkt selbst.

Es war eine druckvolle, bärenstarke Startphase, mit der die Mainzer ihren Sieg einleiteten. Schnelles, sauberes Passspiel, beständige Positionswechsel und Tiefenläufe – so sieht aus, was das Trainerduo Sascha Meeth und Thomas Schwarz sich ausmalt. Takero Itoi verwertete El Mahaouis Pass in die Tiefe (14.), Righteous Vodi blieb nach 180-Grad-Drehung und Steckpass seines Sturmkollegen frei vor dem Keeper cool (17.). Ein schöner Moment, fast elf Monate nach Vodis letztem Startelf-Einsatz.

„Das war mein Fehler“, sagt Zeghli, „und den wollte ich unbedingt wieder gut machen.“ Umschaltangriff, Abdellatif El Mahaoui behauptet den Ball gegen zwei Mann und legt rüber zu dem aufgerückten Außenverteidiger, der überlegt ins kurze Eck schießt (82). Damit war das Gegentor von Dennis Arnst (74.) abgehakt. Und El Mahaoui hatte seinen Vorlagen-Hattrick eingetütet.

Benedikt Blum empfiehlt sich für weitere Spiele

„Wenn wir in den Abläufen klar sind und in unserer Struktur Fußball spielen, ist es gegen uns brutal schwer“, sagt Schwarz. „Sobald wir sie verlassen, wird es holprig.“ Das sah man in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte, jedoch ohne dass hinten etwas anbrannte. Hier machte Eigengewächs Benedikt Blum in der asymmetrischen Viererkette neben Jan Just und Nils Gans einen starken Eindruck.

Gut ansehen ließ sich auch Daniel Rudis Assist zu Itois zweitem Treffer (69.). Verlagerung, Annahme, Flanke aus der Luft, da musste der Japaner am langen Pfosten nur noch eindrücken. Das Tor fiel in eine weniger zwingende Mainzer Phase hinein, hinten raus wurde es dann wieder dominant.

"Sind erst bei 70 bis 75 Prozent"

Die gründlich durchrotierte Startelf lieferte, alles in allem. „Unsere Kaderstruktur gibt es her, und es ist gut zu sehen, dass wir ohne Leistungsgefälle durchwechseln können“, sagt Schwarz. Wobei Strukturgeber Jost Mairose, gegen Emmelshausen-Karbach (2:2) vermisst, einen gewaltigen Unterschied macht. Bei vielleicht 70 oder 75 Prozent des möglichen Leistungsniveaus sieht Zeghli seine Elf. Klingt für Schott-Fans verheißungsvoll.