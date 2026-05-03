TSV Schott: Sieg in Sandhausen gibt Schwung fürs Finale

Dennis De Sousa Oelsner (rechts) gelang in Sandhausen das Siegtor. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Oft genug haben die Regionalliga-Fußballer des TSV Schott Mainz es anders herum erlebt. Doch beim SV Sandhausen profitierte der Auf- und Absteiger einmal von einem gegnerischen Platzverweis – und gewann prompt 1:0 (0:0). Verdient? „Boah“, atmet Samuel Horozovic durch. „Erzwungen und mit ein bisschen Glück erarbeitet“, würde der TSV-Trainer es nennen.

Niklas Tarnat zog unmittelbar vor dem Seitenwechsel gegen Abdellatif El Mahaoui die Notbremse (45.). „Die Rote Karte hat uns in die Karten gespielt“, sagt der Schott-Chefcoach, „man kann darüber streiten, weil noch ein Sandhausen-Spieler daneben stand. Wir haben es dankend angenommen.“

„Wir haben Sandhausen in der ersten Halbzeit wenig Tiefe gegeben“, sah Horozovic „eher ein Mittelfeldgeplänkel“. Ein Schott-Konter durch seinen Bruder Sean wurde von der Linie geputzt, auf der Gegenseite rettete einmal der Querbalken bei Pascal Testroets Kopfball und einmal Dominik Ahlbach auf der Torlinie.

Über Onangolo und Portmann zum Siegtor

Die Überzahl bot den Mainzern längere Ballbesitzphasen, was angesichts der warmen Temperaturen gegen zehn Mann ein doppelter Vorteil war. Mit Viererkette und stechenden Offensiv-Jokern nahm Schott Schwung auf, beim Pfostentreffer von Ex-05er David Mamutovic war Glück im Spiel. Shako Onangolo dribbelte sich über die Grundlinie zum Siegtor durch. Etienne Portmann wurde am kurzen Pfosten geblockt und flankte rüber auf Dennis De Sousa Oelsner, der aus spitzem Winkel mithilfe des Keepers traf (75.).

Jakob Roden ließ im Konter den Matchball liegen, doch auch so reichte es für den Dreier, weil die TSV-Defensive um Keeper Jan Schulz – Robin Balters war mit muskulären Problemen ausgefallen – den Kasten sauber hielt. Der fünfte Sieg 2026 war zugleich das dritte Zu-Null. „Schöne Kulisse, geiles Auswärtsspiel“, blickt Horozovic auf die knapp 2.000 Zuschauer und freut sich auf Ähnliches in zwei Wochen in Trier. Zuvor geht es am kommenden Samstag (14 Uhr) zum Heim-Halali gegen Tabellennachbar TSG Balingen.

Anstoßzeit des Endspiels folgt am Montag

Und danach ins Pokalfinale am 23. Mai. Die Anstoßzeit soll diesen Montag bekannt gegeben werden. „Der zweite Sieg am Stück gegen einen namhaften Gegner gibt Mut für das Endspiel“, sagt Horozovic auch mit Blick auf das 3:1 gegen die Stuttgarter Kickers, „wir geben weiter Vollgas. Das sieht man auch an den Ergebnissen.“

TSV Schott Mainz: Schulz – Just, Ahlbach, Gans – Blum (46. Portmann), Robotta, Neal – Horozovic (59. Onangolo), Mairose (88. Wust) – El Mahaoui (79. Roden), Schwarz (59. De Sousa).