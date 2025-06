TSV Schott: Saisoneröffnung mit zwei Neuzugängen

An diesem Samstag läutet Oberliga-Meister TSV Schott Mainz seine insgesamt fünfte Saison in der Regionalliga ein. Mit dabei: zwei weitere Neuzugänge.

Die Kick-Off-Veranstaltung auf dem eigenen Vereinsgelände beginnt um 11 Uhr auf dem Kunstrasen mit dem U19-Derby gegen Mainz 05. Die A-Junioren freuen sich in der DFB-Nachwuchsliga auf die Gruppengegner Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, VfL Bochum, Rot-Weiß Essen, FSV Frankfurt und Wehen Wiesbaden. Um 13.30 Uhr folgt auf dem Rasenplatz nebenan das Spiel der Ersten gegen Drittliga-Aufsteiger TSG Hoffenheim II, ehe zum „Get Together“ gebeten wird.

Wenn als Teil des Rahmenprogramms die neue Mannschaft vorgestellt wird, ist auch Maurizio Robotta dabei. Der 20-jährige Oppenheimer, ausgebildet bei 05, Jena und dem SVWW, kommt für sein Alter schon mit einigem an Hessenliga-Erfahrung von Darmstadt 98 II. „Zweikampfstärke, Wille und Fleiß“ attestiert der Sportliche Leiter Sascha Meeth dem Innenverteidiger, der auch auf beiden defensiven Außenpositionen spielen kann.

Im zentralen Mittelfeld eingeplant ist Luis Hesse. Der 23-Jährige kommt von den Sportfreunden Eisbachtal. „Ein hoch interessanter Mittelfeldspieler, genau der Spielertypus, den wir gesucht haben“, sagt Meeth über den „Box-to-Box-Spieler“, der in 19 Regionalligaspielen am Drittliga-Aufstieg von Hannover 96 II 2023/24 mitwirkte und auch im Sturm spielen kann. Der 1,87-Meter-Mann, der nun in Frankfurt lebt und studiert, „kann verteidigen und hat im gegnerischen Strafraum Stärken“, betont Meeth.

Elia Kukanda geht

Den Verein verlassen wird unterdessen Mittelfeldspieler Eliakim Kukanda, der stets verlässlich gespielt hat, es ob der Konkurrenz im Mittelfeld aber schwer hatte, sich nachhaltig einen Stammplatz zu erarbeiten. Damit sind, sofern sich keine schwereren Verletzungen mehr ergeben, die Planungen abgeschlossen. Neben dem langzeitverletzten Silas Schwarz hatte sich zuletzt Righteous Vodi eine Leistenverletzung zugezogen. Zudem ist Alexander Rimoldi aus beruflichen Gründen nicht immer einplanbar. Gibt es weitere Ausfälle, würde der TSV noch einmal aktiv. „Ansonsten gehen wir vollauf zufrieden mit diesem Kader in die Saison“, betont Meeth. Die Regionalliga-Saison beginnt am Wochenende 2./3. August.