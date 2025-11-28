TSV Schott: Nach Sieg nun nachlegen

Mainz. Es ist lange her, dass die Regionalliga-Fußballer des TSV Schott Mainz so etwas wie ein Momentum verspürt haben, zumindest auf der eigenen Seite. Zwei Heimspiele mit den ersten vier Heimpunkten, darunter zuletzt dem ersten Sieg und dem ersten Zu-Null seit dem ersten Spieltag beim 1:0 gegen Alzenau, wären ein solches Momentum, das es nun zu nutzen gilt. Der Druck, nun nachzulegen, ist groß vor dem Gastspiel bei Tabellennachbar Bahlinger SC (Samstag, 14 Uhr).

Doch die Chance, trotz dreier Monate voller Misserfolge vom letzten Tabellenplatz wegzuspringen, sollte sich noch größer anfühlen, wenn die Spieler morgens um halb neun in den Bus Richtung Kaiserstuhl steigen. 19 Chancen bilanzierte der Streaming- und Statistik-Anbieter Leagues aufseiten der Mainzer gegen Alzenau. „Das war kein Spiel fürs Herz“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „man musste immer befürchten, dass noch einer rein rutscht.“ So, wie zuvor beim 1:1 gegen Trier.

„Ein Sieg. Das müssen wir erst mal verarbeiten.“ Das war kein schlechter Spruch vom Chefcoach am vorigen Samstag, und es war nicht mal als Spruch gemeint, sondern Ausdruck nervlicher Höchstanspannung in den 90 Minuten zuvor. Eine bessere Trefferquote wäre den Erfolgsaussichten auf jeden Fall zuträglich, zumal sonst immer mehr stimmt, in der Defensivstruktur, in der Austarierung von Spielfreude und Abwehrkampfgeist. Klar ist: Der Punkteschnitt von 0,5 lässt einen Ligaverbleib weiterhin sehr optimistisch erscheinen. Doch die direkten Konkurrenten machen es bislang auch nicht viel besser, und der Glaube ist offenbar noch da.