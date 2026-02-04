TSV Schott muss Verlust des Torjägers verkraften Trotz des Wechsels von Takero Itoi zum FSV Frankfurt zeigt der Regionalligist Zuversicht und zieht Stärke aus Testspiel-Auftritten von Torben Schröder · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Takero Itoi vom TSV Schott Mainz (rechts) läuft seinem Bahlinger Gegenspieler davon und in der Restrückrunde für den FSV Frankfurt auf. Archivfoto: Chiara Puci/TSV Schott

Mainz. Ohne seinen erfolgreichsten Torjäger will der TSV Schott Mainz den Klassenerhalt in der Regionalliga packen. Kurz vor Ablauf der Transferfrist unterschrieb Takero Itoi für ein halbes Jahr bei Liga-Konkurrent FSV Frankfurt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Wir hätten ihn gern behalten, aber die Chance im bezahlten Fußball wollten wir ihm als Ausbildungsverein nicht verbauen“, sagt Trainer Samuel Horozovic. „Wir möchten ihn bei dieser für ihn wohl einmaligen Möglichkeit unterstützen“, sagt der Sportliche Leiter Sascha Meeth. „Er wollte das unbedingt, und wir sehen in unserem Kader das Potenzial, die Lücke zu schließen.“ Vertraglich geregelt sei, dass Itoi im Sommer nach Mainz zurückkehrt. Sollte sich der Japaner aber beim FSV durchsetzen und/oder der TSV absteigen, werden die Karten sicher neu gemischt.

Der 27-Jährige ist nach Torwart Armin Olayo (Ziel offen) der zweite Winter-Abgang. Neuzugänge gab es nicht. „Wir vertrauen den Spielern, die wir im Kader haben, sonst würden wir es nicht machen“, betont Horozovic. Keinesfalls, stellt auch Meeth fest, soll der Abgang des Vier-Tore-Mannes als Signal gedeutet werden, man habe die Saison bereits abgeschrieben. Schott mit starken Testspielergebnissen Die ersten Testspiele sprechen auch eine andere Sprache. Zuletzt gegen Viktoria Aschaffenburg (3:1), Drittletzter der Regionalliga Bayern, knipste sich Abdellatif El Mahaoui mit einem Dreierpack quasi selbst das Rampenlicht an. „Wir waren sehr dominant“, spricht Horozovic von einem deutlich zu knappen Resultat.