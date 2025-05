TSV Schott: Mit eineinhalb Beinen in der Regionalliga

Der vierte Aufstieg in die Regionalliga ist zum Greifen nah für den TSV Schott Mainz. 4:1 (2:1) gewann der Oberliga-Spitzenreiter beim FV Eppelborn. Nun reicht am Samstag (16 Uhr) bei den Sportfreunden Eisbachtal ein Punkt, um den Titel vorzeitig einzutüten. „Aber wir wollen drei“, stellt Trainer Samuel Horozovic klar, der bei den eigentlich formstarken Abstiegskandidaten aus dem Saarland ein „sehr gutes Spiel“ seiner Mannschaft sah.

Vodi bereitete, indem er wie schon zuletzt gegen Rot-Weiß Koblenz (2:0) seinen Gegenspieler stehen ließ, das Führungstor vor, das für Jacob Roden nur noch Formsache war (21.). Im Duett der Schienenspieler flankte Jan Wiltink den Ball Vodi zum 2:0 auf den Kopf (34.). In Durchgang zwei, nach gegnerischem Anstoß, dauerte es 30 Sekunden bis zum nächsten Hochkaräter. Vorlage und Treffer in einem Zug ließ Thum folgen: Der Steilpass rutschte Sturmpartner Roden durch die Beine, Thum lief durch und schob die Kugel rein (47.). Mit Elia Kukandas von Takero Itoi entscheidend abgefälschtem Distanzschuss (80.) war der Deckel drauf.

„Wir haben alles, was wir uns vorgenommen hatten, in die Tat umgesetzt“, strahlt Horozovic, „wir waren richtig gut. Ich habe den Jungs gesagt: Wir dürfen die Musikbox lauter aufdrehen im Bus, aber Samstag wollen wir wieder gewinnen.“ Sollte der Titel sicher sein, wird im Restaurant Olympia auf dem Clubgelände gefeiert. Vielleicht ja gleich doppelt, denn die U19 könnte den Klassenerhalt in der NLZ-Liga packen. Nach dem letzten Spieltag am 31. Mai gegen den SC Idar-Oberstein gibt es dann so oder so eine Feier mit den Fans und Helfern. „Am liebsten mit dem Double“, sagt Horozovic.

TSV Schott Mainz: Schulz – Just, Ahlbach, Gans – Wiltink, Mairose (80. Bohl), Vodi – Kukanda (80. Rimoldi), Portmann (64. Gansmann) – Roden (64. Itoi), Thum (80. Faqiryar).