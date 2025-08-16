TSV Schott Mainz zahlt Lehrgeld

Ein Team, das Samuel Horozovic in den Top-Fünf der Regionalliga erwartet, gegen einen Aufsteiger, der sich aus guten Gründen in der Außenseiterrolle sieht – unter diesen Vorzeichen ist das 4:0 (3:0) des SGV Freiberg gegen den TSV Schott Mainz vom Ergebnis her keine Überraschung. Doch der Spielverlauf lässt den TSV-Trainer zu einer gänzlich anderen Sichtweise kommen.

Im 4-1-3-2-System formiert, wollte der Underdog mit hohem Anlaufen direkt Druck ausüben – und hatte gleich eine Handvoll Gelegenheiten, um binnen der ersten 20 Minuten in Führung zu gehen. „Wir waren richtig gut drin bis zum Gegentor“, sagt Horozovic, „der Plan ging voll auf. Was nicht auf dem Plan stand: dass die Jungs vergessen, das 1:0 zu machen. Einer muss definitiv rein gehen.“ Doch Luis Hesse verstolperte vor dem Keeper, Sean Horozovic aus ähnlicher Position sowie Alexander Rimoldi aus der Distanz und per Kopf brachten das Runde ebenfalls nicht ins Eckige.

„Freiburg hatte gegen Freiberg zwei Chancen, der FSV Frankfurt fünf – die hatten wir in den ersten 20 Minuten“, rauft sich der TSV-Trainer die Haare. Doch in der Regionalliga braucht es Effektivität. Stattdessen hielt der Leichtsinn Einzug. Ballverlust auf der Sechs, Abspiel in die Mitte statt, wie vorgegeben, Aufbau über außen, und schon hatten die Platzherren 2:0 geführt (Marius Köhl/18., Marco Kehl-Gomez/23.). „Wir waren zu fehleranfällig im eigenen Spielaufbau“, moniert Horozovic, „das fuchst einen, weil du einfach richtig gut im Spiel warst gegen eine richtig gute Mannschaft. Wir hatten leider nicht das nötige Selbstvertrauen, nach dem 0:1 so weiterzuspielen wie vorher.“

Mit dem Doppelschlag vor und nach der Pause (Kehl-Gomez/43., Leon Petö/49.) war die Messe gelesen. Auch wenn es, etwa durch Leon Kerns Kopfball oder durch Takero Itois Abschluss, weitere Gelegenheiten zumindest zum Ehrentor gab. „Du musst in der Regionalliga deine Chancen nutzen“, betont Horozovic. Und legt die Messlatte hoch: Das nächste Heimspiel gegen Schlusslicht Fulda „müssen wir gewinnen“.