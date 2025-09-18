TSV Schott Mainz will den Platzverweis-Fluch brechen

Mainz. Es könnte ein „trauriger Rekord“ in der Regionalliga Südwest sein. Vier aufeinanderfolgende Spiele musste Schott Mainz zuletzt in Unterzahl beenden. Woche für Woche kassierte ein Spieler im blau-weißen Trikot die Gelb-Rote Karte. Und das mit schweren Folgen für Schott. Zweimal verspielten sie nach Platzverweis noch die eigene Führung, überhaupt reichte es nur für zwei Punkte aus den letzten vier Spielen.

Im Auswärtsspiel am Samstag bei Astoria Walldorf (14 Uhr) soll damit Schluss sein. „Das sollte jetzt nach vier Spielen in Unterzahl jedem klar sein. Das darf uns kein fünftes Mal passieren“, sagt Cheftrainer Samuel Horozovic. Daher möchte er das Thema nicht weiter „an die große Glocke hängen“, auch um zu vermeiden, dass seine Spieler zu verkopft in die wichtige Partie gehen.