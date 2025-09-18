TSV Schott Mainz will den Platzverweis-Fluch brechen

Mainz. Es könnte ein „trauriger Rekord“ in der Regionalliga Südwest sein. Vier aufeinanderfolgende Spiele musste Schott Mainz zuletzt in Unterzahl beenden. Woche für Woche kassierte ein Spieler im blau-weißen Trikot die Gelb-Rote Karte. Und das mit schweren Folgen für Schott. Zweimal verspielten sie nach Platzverweis noch die eigene Führung, überhaupt reichte es nur für zwei Punkte aus den letzten vier Spielen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Im Auswärtsspiel am Samstag bei Astoria Walldorf (14 Uhr) soll damit Schluss sein. „Das sollte jetzt nach vier Spielen in Unterzahl jedem klar sein. Das darf uns kein fünftes Mal passieren“, sagt Cheftrainer Samuel Horozovic. Daher möchte er das Thema nicht weiter „an die große Glocke hängen“, auch um zu vermeiden, dass seine Spieler zu verkopft in die wichtige Partie gehen.
„Ich werde nicht anfangen, im Training Gelbe Karten zu verteilen. Das wäre vielleicht auch mal ein Ansatz, aber auf jeden Fall ein skurriler“, ergänzt Horozovic scherzend. Vielmehr möchte sich seine Mannschaft cleverer in den Zweikämpfen präsentieren, um in der Regionalliga zu bestehen. Dort reicht es für die Mainzer nach sieben Spieltagen nämlich nur für den 16. Tabellenplatz.
„In der Oberliga hatten wir es nicht nötig, in jedem Spiel voll in den Zweikampf reinzugehen“, sagt der Schott-Trainer. Gerade die Zweikampfführung während der vermehrten Umschaltmomente in der höheren Spielklasse spiele hierbei eine entscheidende Rolle.
Bei einer Verbesserung in diesen Bereichen wird Kapitän Jost Mairose zumindest im nächsten Spiel nicht helfen dürfen. Dieser holte sich den Gelb-Roten Platzverweis im letzten Ligaspiel gegen Hessen Kassel (1:2) ab. Zudem fehlen die beiden Langzeitverletzten Luis Hesse und Silas Schwarz. Auch Daniel Bohl fällt mit muskulären Problemen aus, ebenso wie Mittelfeldspieler Dennis De Sousa Oelsner, der weiterhin an seiner Genesung arbeitet.
Um das kommende Wochenende erfolgreich zu gestalten, hat sich die Mainzer Mannschaft so einiges gegen einen ebenbürtigen Gegner vorgenommen: „Wenn wir das 1:0 schießen, dann wollen wir nicht in eine Passivität verfallen, sondern da wirklich weiter gierig sein und das Zweite nachlegen“, fordert Horozovic. Von seiner Mannschaft erwartet er, dass sie alles in die Waagschale wirft.
Astoria Walldorf befindet sich derzeit auf Tabellenplatz elf und konnte die Spiele gegen Sandhausen und Homburg für sich entscheiden. Horozovic erwartet einen technisch starken Gegner, der sich in dieser Saison ebenfalls schwankend präsentiert. Gleichzeitig habe die Astoria mit Marcel Carl einen „starken Knipser“, auf den die Mannschaft von Horozovic aufpassen müsse.
An solche Spiele möchte Schott in Zukunft mit einer neuen Mentalität herantreten: Taktisch soll weniger auf das reagiert werden, was der Gegner vorzuzeigen hat. Das Team soll sich vielmehr an den eigenen Stärken hochziehen. Horozovic sagt: „Das haben wir uns auch für die Videoanalyse vorgenommen. Da wollen wir weniger Clips vom Gegner zeigen, sondern mehr von unseren Spielszenen.“
Das Duell gegen Astoria Walldorf sei nicht nur tabellarisch, sondern auch mental ein äußerst wichtiges für den TSV Schott Mainz. Am Samstag wird die Mannschaft dann zeigen, ob sie dem Fluch der Gelb-Roten-Karten ein Ende setzen, aber auch einen wichtigen nächsten Schritt für die Mission „Klassenerhalt“ gehen kann.