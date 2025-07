TSV Schott Mainz verpflichtet Sean Horozovic

„Sean ist ein hoch veranlagter und sehr gut ausgebildeter Spieler“, sagt Jörg Wahlen, Co-Sportchef des TSV Schott über Sean Horozovic. Der 19 Jahre alte Mittelfeld-Akteur spielte in der Jugend beim FSV Mainz 05, kam in der vergangenen Saison zu 20 Punktspiel-Einsätzen in der DFB-Nachwuchsliga. Eine Spielzeit zuvor gehörte er zu den Youth-League-Helden, die mit den 05ern in diesem europäischen Wettbewerb bis ins Viertelfinale kamen.

Sean Horozovic, der bis 2021 Jugendspieler des TSV war, trainiert schon seit einigen Wochen bei den Schottlern mit. „Dabei hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Jetzt geht es darum, dass er im Aktiven-Bereich Fuß fasst“, berichtet Jörg Wahlen, der sich freut, einen weiteren Spieler aus der Region im Kader zu haben.