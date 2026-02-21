TSV Schott Mainz verlässt letzten Tabellenplatz

Jubel! Der TSV Schott Mainz freut sich mit Torschütze Abdellatif El Mahaoui (links) über das 1:0 in Fulda. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Start nach Maß ins neue Fußball-Jahr für den TSV Schott Mainz. Durch einen 2:0 (1:0)-Sieg bei der SG Barockstadt in Fulda hat der Regionalliga-Aufsteiger für den Moment den letzten Tabellenplatz verlassen. Abdellatif El Mahaoui, von Trainer Samuel Horozovic im Vorfeld noch zum Gewinner der Vorbereitung gekürt, und der lange wegen einer Verletzung schmerzlich vermisste Luis Hesse schossen die Sieg bringenden Tore.

Es hätte mehrere Tore für die Platzherren geben können, wenn nicht müssen, ehe der TSV in Führung ging. Mehrmals war Robin Balters rettend zur Stelle. „Das 1:0 hat uns auf jeden Fall gut getan“, sagt Horozovic, „danach haben wir kompakt gestanden, auf Umschalten gespielt und in der zweiten Halbzeit deutlich weniger zugelassen. Wir selbst haben aus wenigen Chancen viel gemacht.“

Erst erbeutete El Mahaoui einen Fehlpass der Platzherren auf letzter Linie, lupfte den Ball über den Keeper und vollstreckte cool (38.). Dann staubte Hesse einen selbst an den Pfosten geköpften Freistoß von Etienne Portmann ab (90.). „Ob es ein verdienter Sieg war, kann uns so was von egal sein“, sagt Horozovic. „Zu Null ist wichtig für die Moral. Die drei Punkte sind von mir aus ergaunert – ab in den Bus und nach Hause damit.“

Thomas Schwarz' Quasi-Cheftrainer-Debüt

Der Chefcoach zitterte und genoss von der Tribüne aus, Cotrainer und Co-Nachfolger Thomas Schwarz übernahm. „Einen Tick anstrengender als sonst“ war sein Arbeitstag, „die Stimme leidet mehr, aber wir haben keine Abläufe geändert. Wir haben das im Trainerteam auf verschiedenen Schultern verteilt und uns vorher mit Samu gut abgestimmt.“

Anfangs zu tief hinten rein gedrückt, hätten die sauberen Bälle nach vorne gefehlt. „Wir machen sehr glücklich das 1:0, weil wir aber gut anschießen nach vorne, und haben es danach sehr reif und erwachsen gemacht“, lobt Schwarz, „die Jungs haben sich auf die Basics beschränkt.“ Der „Plan B“ habe gegriffen.

Positionswechsel, Jubiläum und Comeback

Leon Kern feierte sein 100. Regionalliga-Spiel und Silas Schwarz sein seit vielen Monaten ersehntes Comeback. Wegen seiner Ausdauer und seines Offensivdrangs wird Innenverteidiger Nils Gans fortan eher als Schienenspieler eingeplant, genauso wie Sturm-Talent Ismael Wiegand. Von dort wechselte Shako Onangolo, auch als Ersatz für den gesperrten Alexander Rimoldi, in die Dreierkette.

Portmann, der eigentlich unverzichtbare Spielmacher, wurde nach vorübergehender, zweiwöchiger Trainingspause von Johannes Gansmann auf die Bank verdrängt. Es ist Bewegung im Kader, alte Gewohnheiten werden aufgebrochen. Das eröffnet Chancen. El Mahaoui beispielsweise schnappte sich den Platz des zum FSV Frankfurt gewechselten Takero Itoi – und traf direkt.

El Mahaoui: "In einer Stunde darf ich essen"

„Ich habe einfach weiter gearbeitet, wie es sein sollte“, sagt der Sommer-Neuzugang vom SV Gonsenheim, dem die Rolle, „ein Mix aus Zehner und Stürmer“, gut gefällt. Beim 1:0 witterte der Goalgetter etwas. Die Offensiv-Kollegen Dennis De Sousa Oelsner und Gansmann hatten die beiden Anspielstationen zugestellt, sodass dem Fulda-Spieler nur der Schlag nach vorn oder der Pass zum Torwart blieb.

Genau da lief El Mahaoui hin. „Der Ball kam gedotzt, da dachte ich, ich lege ihn lieber über den Torwart“, strahlt der Stürmer mitten im Ramadan voller Vorfreude: „Und in einer Stunde darf ich essen.“

TSV Schott Mainz: Balters – Onangolo, Ahlbach, Robotta – Wiegand (46. Kern), Hesse, Mairose (90.+5 Schwarz), Gans – Gansmann (63. Portmann) – De Sousa (63. Roden), El Mahaoui (81. Horozovic).