TSV Schott Mainz und die Zu-Null-Serie vor dem letzten Duell in 2025

Mainz. Die Null steht wieder. 1:0 gegen Alzenau, 0:0 in Bahlingen – samt dem unglücklichen 1:1 gegen Trier zuvor hat der TSV Schott Mainz sein Abwehrproblem in den Griff bekommen. Die Nagelprobe folgt Samstag (14 Uhr) im Duell Letzter gegen Erster mit dem SGV Freiberg. Danach geht die Regionalliga in die Winterpause.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Wir haben es geschafft, als Einheit aufzutreten und kompakt zu verteidigen“, sagt Torwart Robin Balters, der von einem „Prozess“ spricht. Die Mannschaft setzte sich nach dem 1:4 bei Keller-Konkurrent Balingen zusammen. „Wir haben gesagt, dass wir etwas ändern müssen, wenn wir in der Liga bleiben wollen“, sagt Verteidiger Jan Just, „seitdem sind wir stabiler geworden. Balingen war ein Tiefpunkt, in Überzahl so zu verlieren. Das war nicht unser Schott-Fußball.“
„Es ging gar nicht unbedingt um etwas Taktisches“, sagt Kapitän Jost Mairose, „sondern eher um mannschaftsinterne Dinge. Die Stimmung war am Tiefpunkt. Wir hatten das Gefühl, da noch mal intervenieren zu müssen, die Kräfte zu bündeln, als Gruppe zusammenzubleiben und sich nicht hängen zu lassen. Das hat gefruchtet.“
Seither stehen die Mainzer kompakter und spielen weniger risikoreich hinten raus. „Wir haben Sachen angesprochen“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „so eine kleine Serie führt auch dazu, dass man gefestigter wird. Und wir machen keine individuellen Fehler mehr hinten im Spielaufbau.“ Dabei hilft, dass Mairose mit seiner Spielstärke aus dem zentralen Mittelfeld in die Mitte der Dreierkette zurückgezogen wurde.
„Die Idee war, der Mannschaft Ruhe und Selbstbewusstsein mitzugeben“, erzählt der Kapitän, „aus der Rolle heraus ist es noch einfacher, die Mannschaft zu coachen.“ Eine Trendwende? „Es fühlt sich nach einer neu gewonnenen Stabilität an.“ Der Aufwärtstrend befeuert den Glauben an den Klassenerhalt, auch wenn mehr Punkte drin waren. „Es ist immer noch alles möglich“, sagt Balters.
Rang 15 ist sechs Punkte entfernt, Rang 14, wenn der SSV Ulm im Drittliga-Keller bleibt, satte 13 Punkte. „Unsere Liga ist ziemlich ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen“, sagt Just, „wir schauen nur auf uns, den Rest können wir nicht beeinflussen.“ Es gilt, eine lange Durststrecke zu kompensieren.
Balters spricht von einem Gewöhnungsprozess an die neue Spielklasse, die Qualität, die Schärfe, mit der die Bälle in den Strafraum fliegen, die Wucht bei gegnerischen Standards. Keiner habe während der Pleitenserie die Saison abgeschrieben. „Wir waren immer top vorbereitet auf die Gegner“, betont Just, „ich finde aber, dass wir im Laufe der Saison erwachsener geworden sind.“
„Wir müssen wieder als Einheit auf den Platz gehen“, blickt Balters auf das Freiberg-Spiel, „dann gibt es, Anfang Dezember auf unserem Kunstrasen, Chancen.“ Unter Zugzwang, sagt Horozovic, ist der TSV immer, egal wer kommt. „Freiberg ist auch schlagbar. Wir fürchten uns nicht und wollen ein unangenehmer Underdog sein.“
Außer Shai Neal und Silas Schwarz sind alle Mann im Training. Ungünstiger Zeitpunkt für die Winterpause, oder? „Die tut uns definitiv gut“, sagt der Trainer. „Wir werden noch einmal alles daran setzen, zu punkten, um mit breiter Brust in die Winterpause zu gehen“, sagt Just. „Wir sollten noch einmal versuchen, die Fesseln zu lösen und voll auf drei Punkte zu gehen“, fordert Mairose. Danach stehen nur noch Weihnachtsfeier und Leistungsdiagnostik an, ehe – mit individuellen Plänen – bis 10. Januar Pause ist.