TSV Schott Mainz und die Zu-Null-Serie vor dem letzten Duell in 2025

Mainz. Die Null steht wieder. 1:0 gegen Alzenau, 0:0 in Bahlingen – samt dem unglücklichen 1:1 gegen Trier zuvor hat der TSV Schott Mainz sein Abwehrproblem in den Griff bekommen. Die Nagelprobe folgt Samstag (14 Uhr) im Duell Letzter gegen Erster mit dem SGV Freiberg. Danach geht die Regionalliga in die Winterpause.

„Wir haben es geschafft, als Einheit aufzutreten und kompakt zu verteidigen“, sagt Torwart Robin Balters, der von einem „Prozess“ spricht. Die Mannschaft setzte sich nach dem 1:4 bei Keller-Konkurrent Balingen zusammen. „Wir haben gesagt, dass wir etwas ändern müssen, wenn wir in der Liga bleiben wollen“, sagt Verteidiger Jan Just, „seitdem sind wir stabiler geworden. Balingen war ein Tiefpunkt, in Überzahl so zu verlieren. Das war nicht unser Schott-Fußball.“