TSV Schott Mainz trifft in Unterzahl 2:0 gegen Mülheim-Kärlich mit einer Vielzahl dicker Chancen +++ Schlosser-Schlenzer mit dem falschen Fuß

Querbalken, Innenpfosten, Außenpfosten, Querpässe zwei Meter vor dem Tor, Schüsse aus kaum größerer Distanz weit drüber – was der TSV Schott Mainz gegen die SG Mülheim-Kärlich an Chancen verballerte, ließe sich zu einem absurd-unterhaltsamen Videoclip zusammenschneiden. Das Oberliga-Topteam konnte es mit Humor nehmen, schließlich ging beim hoch verdienten 2:0 (1:0)-Sieg alles gut.

Doch dass ein Treffer in Unterzahl gelang und ein weiterer durch jemanden, der seine Torerfolge sehr dosiert genießt, nun aber ziemlich perfekt mit dem falschen Fuß netzte, passte ins Bild der Strafraum-Absurditäten. Johannes Gansmann aus sechs Metern an die Latte (17.) und aus zwei Metern am kurzen Pfosten ans Alu (57.), Etienne Portmanns Schlenzer ans Gebälk, der raus und nicht rein sprang (67.), Dominik Ahlbach von der Fünfmeterlinie aus über den (allerdings auch kleinen) Zaun (80.), Silas Schwarz, der etwa vom Elfmeterpunkt zu hoch zielte (80.), das waren alles tolle Szenen, schön herausgespielt, teils auch mit sehenswerter Technik zum Abschluss gebracht – nur eben alle nicht drin.

Cucchiara wird behandelt, Kern dribbelt durch

Doch als Dorian Cucchiara wegen einer Platzwunde behandelt wird, dribbelt Leon Kern mit viel Tempo an, wird erst freistoßwürdig gehalten und erhält dann per Grätsche das Elfmeter-Angebot, läuft aber einfach weiter zur Grundlinie und spielt quer. Schwarz verfehlt, Gansmann locht am zweiten Pfosten ein (26.). „Ich hatte erst überlegt, selbst zu schießen“, erzählt Kern, der trotz der Umschulung auf Abwehrspieler noch Stürmerblut in sich hat, „ich wollte unbedingt da durch und dann quer spielen.“

Der Vorbereiter des 1:0 legte nach dem 2:0 zumindest einen Kommentar nach. „Leon meinte sofort, der ist mir abgerutscht“, grinst Nicklas Schlosser. Der langjährige Linksverteidiger, der inzwischen einen souveränen Innenverteidiger gibt, schlenzte den Ball nach einem an die Strafraumgrenze geflipperten Standard in den Knick, und das auch noch mit rechts (54.). Ein Saisontor, das ist seit 2015/16 das Maximum, damals waren es zwei. „Im Training klappt das schon mal“, erzählt Schlosser, „aber auch nicht tagtäglich.“