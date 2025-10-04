TSV Schott Mainz taumelt dem Abstieg entgegen

In Minute 68 gibt es Szenenapplaus. Takero Itoi hatte weit rechts draußen, in Flankenposition, den Ball weit über und neben das Tor geschossen. Aber immerhin geschossen. Es war, Mitte der zweiten Halbzeit, sehr, sehr wenig, womit die Tribüne bei Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz sich zufrieden geben musste. 1:4 (0:1) gegen die SG Sonnenhof Großaspach, am Ende desillusionierend deutlich, ging auch das fünfte Heimspiel verloren.

Elf Spiele, fünf Punkte. Bei genau diesem Zwischenstand hatte Samuel Horozovic vor zwei Jahren übernommen, das Team, als der Zug Richtung Ligaverbleib abgefahren war, stabilisiert, den Punkterekord in der Oberliga eingefahren. Nun musste der 28-Jährige rotgesperrt auf der Tribüne mit ansehen, wie die Partie nach ordentlichem Beginn dahin ging.

Der in der Pause geschöpfte, neue Mut verfliegt, als Eisele unbedrängt ans Alu schießt und Niklas Pollex abstaubt (51.). Was eine Aufholjagd sein soll, zieht sich wie Kaugummi, ehe Dennis De Sousa Oelsner nach Takero Itois Flanke einnickt (82.). Doch da hatte Michael Kleinschrodt nach einem Mainzer Ballverlust schon auf 0:3 gestellt (80.), Luka Janes packte noch einen drauf (90.+3).

Etienne Portmann und Johannes Gansmann hätten das 1:0 machen können. Dann der Bruch. Die erste Flanke klärt der TSV – und scheint die Szene abgehakt zu haben, als der Ball noch mal reinkommt. Fabian Eisele nickt unbedrängt ein (35.). „Danach haben wir die Struktur verloren“, sagt Horozovic.

"Kriegen es nicht auf die Kette"

„In der Höhe tut das richtig weh“, sagt Kapitän Jost Mairose. „Es war kein katastrophales Spiel über weite Strecken, aber wir kassieren viel zu leichte Gegentore und uns fehlen aktuell die klaren Chancen.“ Es ist, sagt De Sousa, gefühlt in jedem Spiel dasselbe: „Wir bekommen unsere Situationen, sind ebenbürtig und kriegen es nicht auf die Kette, uns mit einem Führungstor Selbstvertrauen zu holen.“ Eine verdiente Niederlage sah Jan Just: „Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber wir hatten auch unsere Aktionen. Wir müssen unsere Fehler abstellen und unsere Qualitäten konstant zeigen.“

Ein Drittel der Saison ist gespielt und das rettende Ufer sechs Punkte entfernt, vor dem Gastspiel bei den Offenbacher Kickers. Was spendet Hoffnung? „Wir stehen wieder auf, geben uns nicht auf“, kündigt Just an. „Die Mannschaft hält zusammen“, betont Horozovic, „ich bin mir sicher, dass alle am Montag im Training wieder 100 Prozent geben. Irgendwann werden wir das Momentum auf unsere Seite ziehen. Wir brauchen den Brustlöser, müssen ihn erzwingen.“

"Gallier-Mentalität" wiederfinden

Eigentlich, sagt Mairose, schien das Spiel gegen Mainz 05 II (1:2) den Weg zu weisen. „Da haben wir wieder gelöst gespielt, unsere Gallier-Mentalität gezeigt, uns angefeuert. Heute waren wir nicht auf dem Level. So kannst du gegen einen solchen Gegner kein Spiel gewinnen.“ Man müsse davon wegkommen, zu glauben, mit den in der Oberliga erfolgreichen spielerischen Mitteln allein bestehen zu können.

„Wir haben kein Charakterproblem, wir haben kein Problem mit dem Trainer, im Verein oder in der Mannschaft“, stellt der Kapitän fest, „wir müssen die Mentalität abrufen und dürfen dabei das Fußballerische nicht verlieren.“ Diese Gratwanderung klappt bisher nicht. Deshalb taumelt der TSV erneut dem Abstieg entgegen.

TSV Schott: Balters – Robotta (46. Gans), Just, Rimoldi (61. De Sousa) – Wiltink (83. Onangolo), Mairose, Neal – Horozovic, Portmann (61. Itoi) – Gansmann, El Mahaoui (73. Roden).