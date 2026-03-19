TSV Schott Mainz stellt ersten Neuzugang vor Defensivspieler kommt zurück in seine Heimat - und verabschiedet sich an alter Wirkungsstätte als Publikumsliebling von Torben Schröder · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die Schott-Funktionäre Marco Senftleben und Sascha Meeth (v.l.) freuen sich über Neuzugang Karim Zeghli (Mitte). – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Der erste Neuzugang des TSV Schott Mainz ist offiziell. Karim Zeghli kommt von Oberligist TuS Koblenz. Der 24-Jährige, der zwischenzeitlich bei Schalke 04 und dem SV Wehen Wiesbaden ausgebildet worden ist, spielte bis Sommer 2023 bei seinem Jugendverein SV Gonsenheim. Samt seines Jahres in Waldalgesheim kommt der Abwehrspieler, dessen jüngerer Bruder Anas bei der TuS Marienborn spielt, auf 148 Oberliga-Einsätze.

Nur drei bis vier Neuzugänge geplant „Wir sind wirklich privilegiert, dass wir selbst beim bevor stehenden Abstieg aus der Regionalliga nur punktuell Spieler von anderen Vereinen verpflichten müssen“, sagt Sascha Meeth, der den Transfer als Sportlicher Leiter eingefädelt hat und der kommende Saison im Chefcoach-Duo mit Thomas Schwarz dann davon profitieren wird. Es sei, sagt Meeth, Stand jetzt von lediglich drei oder vier Neuzugängen auszugehen. Alle weiteren Kaderplätze sollen an aktuelle Schott-Spieler gehen. „Ich weiß die Verbundenheit der Jungs zum TSV sehr zu schätzen“, betont Meeth.

Zeghli ist in Koblenz Stammspieler auf der linken Abwehrseite. Nicht nur seine 20 Torbeteiligungen – 13 Tore und sieben Vorlagen – in 60 Einsätzen machten ihn zum Publikumsliebling. Auch seine kompromisslose Abwehrarbeit hebt die TuS in ihrer Pressemitteilung zum Abschied hervor. So viele rhetorische Blumen, wie darin enthalten sind, werden selten einem Spieler hinterher geworfen, der zu einem designierten direkten Konkurrenten geht. Es ist die neue familiäre Situation des frisch verheirateten, jungen Familienvaters, die, verbunden mit einem neuen Arbeitsplatz, den Wechsel zurück in die Heimat begründet.

Im Dress des SV Gonsenheim ließ es Karim Zeghli (in der Luft) nie an Einsatz fehlen. – Foto: Hans Krämer