TSV Schott Mainz: Starke Leistung nicht gekrönt

Voller Einsatz: Jacob Roden (rechts) hatte einige auffällige Szenen. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Da war mehr drin. 1:2 (1:1) hat der TSV Schott Mainz bei Hessen Kassel verloren. Damit bleibt der Aufsteiger Vorletzter der Regionalliga – und schöpft doch Zuversicht für das Pokalspiel beim Verbandsliga-Spitzenreiter TuS Mechtersheim am Dienstag (19.30 Uhr, VRM-Livestream).

„Ein Punkt wäre absolut verdient gewesen“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „das war eine der besten Leistungen in diesem Jahr.“ Früh hatte Jacob Roden nach einem langen Ball, gespielt von Silas Schwarz bei dessen seit über 15 Monaten ersehntem Startelf-Comeback, sich gegen zwei Mann durchgesetzt und aus spitzem Winkel zur Führung getroffen (4.). Roden war es auch, der notbremsenverdächtig gefoult wurde, doch die Pfeife blieb stumm (12.). Und der frei auf Ex-TSV-Torwart Jonas Weyand zulaufend die neuerliche Führung ausließ (61.). Sean Horozovic hatte in der Schlussminute, wiederum frei vor dem Keeper, die zwingende Chance auf das 2:2. „Den muss er machen“, sagt sein Bruder.

Zwei Eckballtore brachten Kassel den Dreier. Erst vollstreckte Jan Dahlke nach einer Variante, vor der die Mainzer noch in der Videoanalyse gewarnt wurden (22.). Dann nickte Benjamin Girth ein (81.). Auch die Hessen hatten weitere Chancen – und mussten am Ende kräftig um ihren Sieg zittern. „Wir standen kompakt, waren aktiv im Block, hatten unsere Umschaltangriffe“, sagt Samuel Horozovic, der mit der Leistung seiner Mannschaft sehr gut leben konnte. Auch wenn es am Ende die Vielzahl an Standards für Kassel war, die den Ausschlag gab.