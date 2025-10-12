Da war mehr drin, doch der TSV Schott musste sich am Bieberer Berg geschlagen geben. – Foto: TSV Schott

TSV Schott Mainz: So günstig bekommen sie den OFC nie wieder Vermeidbare 1:3-Niederlage des Aufsteigers am Bieberer Berg +++ Pokalspiel in Gimbsheim live bei der VRM Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Verbandspokal Südwest Offenbach Schott Mainz

Wie bitter kann es noch werden? Die neunte Minute am Bieberer Berg. Mustergültiger Umschaltangriff des TSV Schott Mainz, Daniel Bohl spielt mit dem ersten Kontakt in den Lauf von Shai Neal. Freier Weg Richtung Tor für den schussstarken Linksfuß von Halblinks. Doch dann bricht der Schienenspieler des TSV Schott Mainz ab, humpelt, fällt hin, muss vom Feld.

Es fiel in dem mit über 5.000 Zuschauern besetzten Stadion leicht, sich auszumalen, was bei einer Mainzer Führung passiert wäre. Ein permanentes Grummeln und Murren quasi ab Minute eins begleitete die Hessen beim mutmaßlichen Letzte-Patrone-Spiel ihres Trainers Kristjan Glibo. Später, auf der Busfahrt weg vom traditionsreichen Stadion, wird schon wieder gerechnet. „Nur noch 13 Punkte nach oben.“ Denn der OFC hatte 3:1 (1:0) gewonnen, vermutlich ohne zu wissen, wie. Offenbach war schwach, doch die Mainzer machten nichts draus. Und das ist richtig bitter, denn so günstig bekommt der TSV den OFC wohl nie wieder. Gestern, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach TSV Schott Mainz Schott Mainz 3 1 Abpfiff

Den Matchplan, sagt TSV-Trainer Samuel Horozovic, haben die Spieler gut umgesetzt. Und der Plan ergab Sinn, kompakt stehen, über Jacob Rodens Physis und Takero Itois Tempo umschalten, Nadelstiche setzen, die treuen Fans des krisengebeutelten Favoriten aufwiegeln. Allein, es fehlte bei locker einem halben Dutzend verheißungsvoller Szenen die Präzision im vorletzten und letzten Kontakt. Roden legt sich den Ball zu weit vor oder zielt frei vor dem Tor daneben, Shako Onangolo rutscht aus. Fast schon mantrahaft beschwor die Mainzer Bank, dass jetzt doch mal einer durchrutschen muss. Das tat er auch, nur hinten. Erst bereiteten die Gäste mit einem Aufbaufehler unter Druck im eigenen Strafraum Keanu Staudes 100-Prozenter vor (40.), dann durfte Onur Ünlücifci unbedrängt aus der zweiten Reihe abziehen (41.). Wie auch beim 0:2 und 0:3 durch Kilian Skolik, nach Flanke auf den kurzen Pfosten (51.) und Abstauber nach Freistoß (75.), schien TSV-Torwart Robin Balters nicht machtlos. Takero Itois Anschluss nach einer Ecke (78.) kam zu spät.