TSV Schott Mainz: Regionalliga-Rückkehr ist fix

„Wir haben eine Zeit gebraucht, bis wir uns komplett gefunden haben“, blickt Verteidiger Dominik Ahlbach auf eine Saison, in der sein Team seit August nicht mehr verloren hat, zurück. „Der Kern ist zusammengeblieben, trotz wichtiger Abgänge. Wahnsinn, auf welcher Welle wir seit Jahreswechsel surfen. Vom Gefühl her haben wir den Titel nicht heute gewonnen, sondern das hat sich lange aufgebaut. Und wir haben ja noch ein großes Ziel.“

Double fest im Visier

Am 24. Mai soll das Double her, der vierte Verbandspokalsieg am Stück, gegen Liga-Verfolger FK Pirmasens. Eine schwere Aufgabe, auf die sich schon im Meister-Jubel viele Gedanken richten. Auch den besten Punkteschnitt in dieser Oberliga seit der Ligareform 2008 peilt Horozovic noch an. „Die Jungs dürfen heute die Sau rauslassen. Ab Montag gilt der Fokus Gonsenheim.“ Das Liga-Derby dient auch als Final-Vorbereitung, nach dem letzten Spieltag gegen Idar-Oberstein wird dann noch einmal offiziell gefeiert. Was die Mannschaft aber nicht hindern sollte, mit Kabinenparty, im Clubheim und dann in der City an der Eskalationsschraube zu drehen.

„Ich freue mich darauf, in der neuen Saison wieder vor einer Regionalliga-Kulisse zu spielen“, sagt Doppelpacker Roden, der sich nach Anlaufzeit mit Präsenz und Toren ins Team gearbeitet hat. „Die Jungs sind Freunde geworden. Der Spaß, in Verbindung mit Konzentration und Ernsthaftigkeit, ist das Wichtigste. Diese Truppe ist sehr human und homogen.“

Was der Verfolger macht, ist egal

„Wir haben uns belohnt“, strahlt Abwehrspieler Jan Just nach einer erneut starken Vorstellung. Was Verfolger FCK II gemacht hat, „haben wir zu keinem Zeitpunkt auch nur erwähnt. Wir haben nur auf uns geschaut.“ Dieses Selbstverständnis zeichnet das Team aus. „Endlich wieder Profiliga“, schmunzelt Teammanager Klaus Bauer nach seinem achten Aufstieg. Das Besondere? „Diese Mannschaft zeichnet aus, dass sie eine Mannschaft ist. Ein Team von A bis Z.“

TSV Schott Mainz: Balters – Just, Ahlbach, Gans – Wiltink (86. Igerst), Bohl, Vodi (62. Rimoldi) – Gansmann, Mairose – Thum (62. Itoi), Roden (67. Faqiryar).