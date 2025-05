TSV Schott Mainz: Punkte-Rekord am Grünen Tisch?

Ist der Rekord damit futsch? Der Spielausschussvorsitzende Lothar Renz beruhigt. Neuansetzung wäre das übliche Procedere, einfach den Zwischenstand zu nehmen, kommt nicht in Frage. „Wir müssen ja eine Spielwertung machen“, betont Renz. Denkbar ist nun, dass Schott, des Rekords wegen, antreten möchte, die Gäste, die ihren Klassenerhalt sicher haben und Blumen mitgebracht hatten, aber nicht. Dann dürfte von einem Mainzer Sieg am Grünen Tisch ausgegangen werden. Und der Verband wäre wohl auch nachsichtig mit den Schmuckstädtern.

Damit stünde, wenn es alles so kommt, ein Punkterekord mit leichtem Makel. 88 Zähler aus 33 Spielen sind fix. 2,67 daraus ist exakt derselbe Schnitt, wie ihn 2017/18 der FC Homburg hinlegte. Sportlich war seit der Ligareform 2008 also zumindest niemand besser als dieses Jahr die Mainzer, die unbedingt mit einem Dreier die Saarländer überflügeln wollten. Zur Not halt durch einen Urteilsspruch. „Wenn in fünf Jahren 2,68 da steht, fragt niemand mehr nach dem letzten Spieltag“, sagt TSV-Trainer Samuel Horozovic, der offenbar nicht mit einem erneuten Antritt der Schmuckstädter rechnet: „Schade, dass die Saison so zu Ende geht. Es war eine super Saison, leider mit nur einem Titel. Aber so ein Punkteschnitt ist schon überragend.“

Vielleicht spielen die Schott- und Idar-Spieler, die nun parallel nach Mallorca fliegen, die Partie ja am Strand zu Ende. Am 21. Juni ist Trainingsstart für die insgesamt fünfte Regionalliga-Saison der Clubgeschichte. Das Double, das Horozovic nun anpeilt, ist jenes aus Ligaverbleib und Pokalsieg. Am 28. Juni (13.30 Uhr) auf dem heimischen Rasen kommt zum Saison-Kick-Off Regionalliga-Meister TSG Hoffenheim II, nach einem U19-Derby gegen die 05er nebenan.

Die Medaillen, die Renz den Schott-Spielern überreichte, trugen sie wesentlich lieber als vorige Woche die des unterlegenen Pokal-Finalisten. Im Zelt wurde die viel größer geplante Ehrung improvisiert, von der Nummer 1 Robin Balters bis, inklusive Geburtstagsständchen, der 44 Leander Schmidt. Nils Gans, der in 33 Spielen nicht einmal ausgewechselt wurde, Dominik Ahlbach, der weiterhin auf sein erstes Oberliga-Tor für den TSV wartet, Silas Schwarz mit Krücken und Ehering, Alexander Rimoldi am Tag nach seiner Hochzeit, Lennart Thum mit 20 Saisontoren, die Nummern 23 und 27, die jeweils zweimal vergeben wurden – in der Hinrunde an Rückkehrer Ismael Wiegand und Aiman Abdelaali, nun an Tamir Faqiryar und Shai Neal –, Leon Kern, dem das 100. Saisontor gelang, die drei Betreuer, für die es rhythmischen Applaus gab – jeder schrieb seine Geschichte, die Stadionsprecher Robert Skarupke aufbereitet hatte.