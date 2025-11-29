TSV Schott Mainz: Punkt geholt, Sprung verpasst

„Chancen waren auf beiden Seiten da“, sah TSV-Trainer Samuel Horozovic ein „leistungsgerechtes Unentschieden“. „Wir hätten die drei Punkte gebraucht. Drei Spiele ungeschlagen zu sein, ist gerade mehr für den Kopf als für die Tabelle was wert.“

Die Mainzer liefen, in derselben Aufstellung wie beim 1:0-Sieg gegen Alzenau, direkt hoch an. Zwei Ecken (5., 14.) brachten ordentliche Chancen. Bald versandete das zweikampflastige Spielgeschehen auf dem mühsam zu bespielenden Rasen am Kaiserstuhl. „Der Gegner kam mit dem tiefen Platz deutlich besser zurecht als wir“, sagt Horozovic. „Wir wollten weiter Mann gegen Mann anlaufen, hatten aber weniger Zugriff und sind in Passivität verfallen.“

Doppeltes Alu-Glück, Tor zählt nicht

Die Gäste vermieden mit Ball am Fuß jedes Risiko, die Konter kamen nicht durch. Und so passte das 0:0 zur Pause. Zweimal galt es nach dem Seitenwechsel, tief durchzuatmen. BSCler Ferdinand Scholl traf nach einem Einwurf aus dem Rückraum die Latte (48.), genauso wie Rico Wehrle nach ausgespielter Ecke und Flanke (62.). Das Momentum kippte wieder, als Wehrle die Ampelkarte sah (68.). Doch in Überzahl zwingend zu werden, ist aktuell keine Mainzer Stärke.

Etienne Portmann hatte per weit gezogenem Freistoß (69.) und, geblockt aus dem Rückraum (74.), Abschlüsse. Der TSV probierte es nun im 4-2-3-1, doch Dennis De Sousa Oelsner schubste vor seinem Treffer den Gegenspieler weg (84.), und Takero Itoi verpasst bei einer dicken Konterchance den von De Sousa quer gelegten Ball um Zentimeter (88.). De Sousas letzter Freistoß prallte an der Mauer ab (90.+2), ein richtiges Powerplay gelang den Gästen nicht mehr.

„Wir haben es in Überzahl nicht geschafft, permanent Druck zu erzeugen“, sagt Horozovic, „wir wollten schon Risiko gehen, aber am Ende haben vielleicht auch die Körner gefehlt.“

TSV Schott Mainz: Balters – Just, Mairose, Gans – Onangolo (76. Robotta), Bohl (76. Hesse), Horozovic (60. Ahlbach), Rimoldi – Portmann – Roden (76. De Sousa), Itoi (89. Gansmann).