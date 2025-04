TSV Schott Mainz: Längst in einer anderen Liga

Stadionsprecher Robert Skarupke hat gerade das 2:0 durchgesagt, da schallt es laut über den Platz: „Trotzdem zu wenig!“ Oberliga-Spitzenreiter TSV Schott Mainz stellt eben maximale Ansprüche an sich selbst. Und fuhr gegen Schlusslicht SV Morlautern nicht durch Zufall den zweiten 9:0 (4:0)-Sieg in Serie ein.

Die Mainzer sind ihrer Spielklasse auf dem Weg zur direkten Regionalliga-Rückkehr längst entwachsen, das zeigen alle Zahlen. Nur sein 100. Saisontor hob sich der TSV für das Gastspiel in Karbach auf. Nach jedem Tor brüllten sich Team und Bank unisono wieder nach vorn ins Angriffspressing. Bis zuletzt wurde an idealen Positionierungen, Passschärfe und Laufwegen gefeilt. Die Pfälzer machten 30 Minuten lang einen recht stabilen, emsigen Eindruck, viel stärker als Mechtersheim vor Wochenfrist. Das Resultat war dasselbe, weil die Mainzer auch athletisch auf Top-Niveau sind und viel Qualität nachlegen können.

„Scharf bleiben, immer weiter machen wollen“ ist laut Verteidiger Nils Gans der Anspruch, „wenn wir hinten raus noch klarer und einfacher bleiben, machen wir auch das Zehnte. Aber wir können stolz auf uns sein.“ Ob das Team schon am Maximum ist? „Es geht immer mehr, und dafür tut jeder jeden Tag etwas. Es reicht nicht, erst in der Vorbereitung auf Regionalliga-Niveau zu arbeiten. Das müssen wir jetzt schon tun, um nächste Saison von Anfang an da zu sein.“

"Müssen absolut bereit sein"