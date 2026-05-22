TSV Schott Mainz kämpft am Samstag um DFB-Pokal-Ticket

Mainz/Weingarten. Es ist der Höhepunkt der Saison, und es ist für den TSV Schott Mainz die große Chance, die Spielzeit trotz des Regionalliga-Abstiegs zu veredeln. Am Samstag um 13.30 Uhr in Weingarten geht es gegen den Oberliga-Zweiten FK Pirmasens auch um die Revanche für die 1:2-Finalniederlage vor einem Jahr an Ort und Stelle.
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Weingarten, Pirmasens, so begann 2022 das Titel-Triple – am Ende einer Ära. Es war das vorerst letzte Spiel von Sascha Meeth als Chefcoach. Die Club-Legenden Jonas Raltschitsch und, mit dem Treffer zum finalen 3:0, Janek Ripplinger beendeten ihre Laufbahn. Diese Gemengelage war eine Extra-Motivation.
Damals, erinnert sich der Torjäger, übernahm die Generation Jost Mairose und Etienne Portmann das Kommando. „An diesem Tag hat alles gepasst“, strahlt Ripplinger, „die Überzeugung, zu gewinnen, hat man von Anfang an gespürt. Wir wussten, dass wir spielerisch die stärkere Mannschaft sind. Den Kampf anzunehmen, war der entscheidende Faktor.“
Immer wieder Pirmasens. Voriges Jahr waren TSV und FKP Titel-Konkurrenten. Nun ist „die Klub“ wieder auf Kurs Aufstiegsspiele und kommt aus einer Englischen Woche, während die Mainzer sich seit Wochen auf das Endspiel vorbereiten können, wenn auch seit langem ohne echten Wettbewerbsdruck. Vorteil, Nachteil? Das Spiel wird es zeigen. Die Bilanz spricht für die Westpfälzer, in den Endspielen steht es 1:1.
Rund 30 Grad Celsius, strahlender Sonnenschein – klimatisch ist ein hitziges Finale zu erwarten. Das hat Einfluss auf den Matchplan, den sich TSV-Trainer Samuel Horozovic nach dreimaliger Gegner-Beobachtung zurecht legt. Ballbesitz kann gut tun. Aus Wasser und reichlich Elektrolyten „werden wir uns eine Mischung zaubern“, kündigt Horozovic an. Es wird sein letzter Arbeitstag als Schott-Chefcoach sein.
Der formelle Abschied steht beim Saison-Kickoff am 20. Juni an. Natürlich soll zur Krönung unbedingt ein Titel her. Wieder verabschieden sich mit dem Finale langjährige, verdiente Schottler, auch wenn Leon Kern oder Johannes Gansmann zuletzt Nebenrollen spielten. Zweimal schaute sich Horozovic zur Vorbereitung das Vorjahres-Finale an. „Die Galligkeit und Aggressivität, die wir in der ersten Halbzeit haben vermissen lassen, brauchen wir von Anfang an.“
Gleicher Gegner, selber Platz – auch wenn der FKP mehrere Systeme in petto hat, soll das Finale 2025 eine Lehre sein. Die Schott-Spieler werden in der Videoanalyse an die bittere Pille nach der Oberliga-Rekordmeisterschaft erinnert. Typisch Finale: Außer Righteous Vodi (Adduktoren) und Ismael Wiegand (Leiste) sind plötzlich alle einsatzbereit.
„Das wird ein Duell auf Augenhöhe“, sagt Tim Hansen, der bei den Finalerfolgen 2023 und 2024 im Schott-Tor stand, erst als Held im Elfmeterschießen gegen Wormatia, dann weit weniger gefordert beim 4:1 gegen Gonsenheim. „Gegen Worms haben nach dem Aufstiegsrennen die Kräfte gefehlt. Da war der Fußballgott auf unserer Seite. Gegen Gonsenheim hatten wir eine super Mannschaft, kamen aus einer richtig starken Regionalliga-Rückrunde und haben unsere Klasse ausgespielt.“
Es ist, was Ligazugehörigkeit und mitgebrachten Schwung angeht, wieder ein Finale mit neuen Vorzeichen. Die Erfolgserlebnisse fehlen dem TSV, dafür gibt es doppelte Motivation zur Wiedergutmachung. Gut eingeübt ist der Weg nach Weingarten, auf den sich der TSV-Tross mit je einem Fan-, Helfer- und Mannschaftsbus macht. Bei den angekündigten Livestreams ist das Südwest-Finale nicht dabei. Wer das Spiel über die ARD-Konferenzschaltung (Kommentatorin: Christina Graf) hinaus in voller Länge sehen will, sollte sich eine der noch verfügbaren Stehplatzkarten schnappen.
„Die Abläufe sind ja mittlerweile eingeübt“, sagt Geschäftsführer Till Pleuger, „das kann die nächsten Jahre gern auch so bleiben.“ Ebenfalls Tradition hat der Heimreise-Stopp auf Grillgut und Getränke bei der Helfer-Familie Dieter und Petra Senftleben. Alles darüber hinaus Gehende richtet sich nach dem Ergebnis. Praxis im Feiern hat der vierfache Oberliga-Meister und dreifache Verbandspokalsieger ja genug.
Welche Tipps haben die Final-Gewinner an ihre Nachfolger? „Das Gefühl, das Flair aufsaugen, es nicht für selbstverständlich nehmen, dass man im Finale ist“, sagt Ripplinger, „die Zuschauer mitnehmen und das Bestmögliche geben, um es auch genießen zu können und sich nichts vorwerfen zu müssen.“ Final-Erfolge haben, sagt Hansen, viel mit dem richtigen Mindset zu tun: „Mit einem gewissen Selbstbewusstsein ins Spiel gehen, nicht nervös sein. Aber natürlich zählt auch Spielglück dazu.“