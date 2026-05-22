TSV Schott Mainz kämpft am Samstag um DFB-Pokal-Ticket

Damals, erinnert sich der Torjäger, übernahm die Generation Jost Mairose und Etienne Portmann das Kommando. „An diesem Tag hat alles gepasst“, strahlt Ripplinger, „die Überzeugung, zu gewinnen, hat man von Anfang an gespürt. Wir wussten, dass wir spielerisch die stärkere Mannschaft sind. Den Kampf anzunehmen, war der entscheidende Faktor.“

Immer wieder Pirmasens. Voriges Jahr waren TSV und FKP Titel-Konkurrenten. Nun ist „die Klub“ wieder auf Kurs Aufstiegsspiele und kommt aus einer Englischen Woche, während die Mainzer sich seit Wochen auf das Endspiel vorbereiten können, wenn auch seit langem ohne echten Wettbewerbsdruck. Vorteil, Nachteil? Das Spiel wird es zeigen. Die Bilanz spricht für die Westpfälzer, in den Endspielen steht es 1:1.

Vorbereitung auf hohe Temperaturen beim Spiel

Rund 30 Grad Celsius, strahlender Sonnenschein – klimatisch ist ein hitziges Finale zu erwarten. Das hat Einfluss auf den Matchplan, den sich TSV-Trainer Samuel Horozovic nach dreimaliger Gegner-Beobachtung zurecht legt. Ballbesitz kann gut tun. Aus Wasser und reichlich Elektrolyten „werden wir uns eine Mischung zaubern“, kündigt Horozovic an. Es wird sein letzter Arbeitstag als Schott-Chefcoach sein.

Der formelle Abschied steht beim Saison-Kickoff am 20. Juni an. Natürlich soll zur Krönung unbedingt ein Titel her. Wieder verabschieden sich mit dem Finale langjährige, verdiente Schottler, auch wenn Leon Kern oder Johannes Gansmann zuletzt Nebenrollen spielten. Zweimal schaute sich Horozovic zur Vorbereitung das Vorjahres-Finale an. „Die Galligkeit und Aggressivität, die wir in der ersten Halbzeit haben vermissen lassen, brauchen wir von Anfang an.“