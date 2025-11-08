TSV Schott Mainz: In Überzahl Sechs-Punkte-Sieg weggeworfen

Besser werden die Gelegenheiten nicht mehr. Sechs-Punkte-Spiel im Regionalliga-Keller für den TSV Schott Mainz, und dann kassiert die TSG Balingen nach 20 Minuten die Ampelkarte. Wann, wenn nicht heute, sollte der Befreiungsschlag gelingen? „Da denkst du dir: Heute wird es wahr“, blickt TSV-Trainer Samuel Horozovic in die Köpfe seiner Spieler. Doch das Gegenteil passierte.

Elf Minuten später stand es 0:2, am Ende 1:4 (0:2). Dabei stimmte der Fokus, die Gäste waren direkt aktiv, druckvoll. Doch auch die TSG hatte sich viel vorgenommen, sodass sich vom Start weg ein Spiel ohne jedes Mittelfeldgeplänkel entwickelte. Auch nachdem Amnay Moutassime wegen seines Ellenbogeneinsatzes im Luftduell (21.) die Ampelkarte gesehen hatte, lief Balingen hoch an, wollte Tore schießen. Und überrumpelte damit die Mainzer.

Langer Ball, Stockfehler, Halim Eroglu profitierte (24.). Und freute sich über den Mainzer Ballverlust mittig vor dem Strafraum, beim flachen Aufbau (32.). Ein doppelter Nackenschlag, doch es gab genug Gelegenheiten zurückzuschlagen. Abdellatif El Mahaoui umkurvte den Keeper und setzte auch den herbei geeilten Verteidiger mit einer Pirouette auf den Hosenboden – um ihm dann den Ball auf den Rücken zu knallen (37.). Das war die dickste einer Handvoll guter Chancen auf den Anschluss.

Wobei auch die TSG mehrmals das 3:0 auf dem Fuß hatte. Und es schoss, wieder durch Eroglu, per Volley nach einer Verlagerung (65.). Da stand es personell schon zehn zu zehn, weil Maurizio Robotta wegen Notbremse Rot gesehen hatte (57.), obgleich Jan Just daneben und dichter zum Tor stand. Jacob Rodens Anschlusstor nach Dennis De Sousa Oelsners Flanke (75.) verpuffte, weil Marko Pilics Schuss abgefälscht ins Netz kullerte (83.).