TSV Schott Mainz: Immer wieder diese schnellen Gegentore

Die Aussichten, endlich mal wieder in Führung zu gehen, macht die Mannschaft sich zuverlässig selbst zunichte. „Wir haben es angesprochen, dass die ersten Zweikämpfe direkt entscheidend sind, um gut ins Spiel zu kommen“, sagt Trainer Samuel Horozovic, „aber dann sind wir nicht diszipliniert genug, auch die Laufwege aufzunehmen.“ Und zwar am Flügel vor dem 0:1, als Flamur Berisha vom kurzen Pfosten aus den Ball über Keeper Robin Balters hinweg schoss (9.). Beim 0:2 „klären wir den Ball nicht sauber“, ärgert sich Horozovic. David Tomic zog aus dem Rückraum ab, abgefälscht kullerte die Kugel in die Maschen (59.).

Nächsten Samstag gegen Ex-Zweitligisten

Von den Startphasen abgesehen, sah der TSV-Trainer genügend Spielabschnitte, die ihm gefielen, mit konzentrierter Arbeit im flachen 4-4-2 gegen den Ball. Und mit guten Umschaltmomenten, die immer wieder zu Standards führten. Alexander Rimoldi hatte nach einer Ecke die dicke Chance zum Ausgleich, doch der Ball wurde von der Linie geputzt (35.). „Auch nach dem 0:2 waren wir gut drin und konnten spielerisch mithalten“, sagt Horozovic, „auch wenn ein paar Bälle im Spielaufbau ziemlich wild waren und fast zu Gegentoren geführt hätten.“ Mehrmals konnte Balters sich auszeichnen. Anderseits ließen Rimoldi und, mit einem Alutreffer, Shako Onangolo gute Chancen zum Anschluss ungenutzt.

Spannend wurde es, nachdem Rimoldi am Flügel durchging und flankte. Den Abpraller versenkte Takero Itoi (77.). „Danach hatten wir den Gegner nur noch hinten drin und waren drückend“, sagt Horozovic. Doch bei einem letzten Hochkaräter ist die Abseitsfahne oben (90.+5). So blieb die Aufholjagd erneut ungekrönt. Etienne Portmann handelte sich zudem früh wegen einer Schwalbe seine fünfte Gelbe Karte ein – Sperre gegen den SV Sandhausen (Samstag, 14 Uhr).

TSV Schott Mainz: Balters – Robotta (89. Blum), Just, Gans, Rimoldi – Mairose, Bohl (80. El Mahaoui) – Onangolo (62. Wiegand), Portmann, De Sousa (62. Roden) – Itoi (89. Vodi).