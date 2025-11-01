TSV Schott Mainz: Immer nur "geht so" reicht nicht

Auch gegen den SV Sandhausen war die Hoffnung auf die Trendwende vergebens. 0:2 (0:2), auch im siebten Spiel nicht der erste Heim-Punkt, stattdessen die achte Regionalliga-Niederlage am Stück für den TSV Schott Mainz. Diesmal war der Aufsteiger hellwach in den Startphasen, bissig in den Zweikämpfen, setzte fußballerisch und im Umschaltspiel viele Akzente, kam auch zu elft ins Ziel – verballerte jedoch reihenweise dicke Chancen, sofern sie nicht mit dem vorletzten Ball schon zunichte gemacht wurden.
Nach kaum 30 Sekunden war Daniel Bohl mit seinem Gewaltschuss schon am, so der Schiri, angelegten Sandhäuser Arm gescheitert. Abdellatif El Mahaoui kochte bei einem langen Ball seinen Gegenspieler ab, zielte aber aufs Tor laufend daneben (6.). Allein Dennis De Sousa Oelsner hätte den Sieg einfahren können, doch sein Kopfball aus fünf Metern flog drüber (34.), sein Heber verhungerte (51.), nach Querpass schlug der 29-Jährige ein Luftloch (52.) und mit dem langen Bein wollte der Ball aus ebenfalls vier, fünf Metern auch nicht rein (78.).
Ansonsten: knapp vorbei streichende Volleys (Johannes Gansmann/69., Alexander Rimoldi/86.), in Durchgang eins zwei erste Kontakte und drei schlampige Querpässe, die Hochkaräter verhinderten. Und zwei Gegentore der Marke Karo einfach. Zweitliga-Veteran Pascal Testroet konnte gar nicht glauben, wie viel Platz er an der Strafraumkante zum Aufziehen und Abschließen flach ins lange Ecke hatte (24.). Der dritte, vierte weite Ball über rechts außen fand wieder Louis Kolbe, der zum Tor zog und ins kurze Eck traf (37.). Hinten raus hielt Robin Balters drei Matchbälle, doch zum Schlussspurt kam der TSV nicht mehr.
„Das erwartet schwere Spiel“ sah SVS-Trainer Olaf Janßen. Der langjährige Bundesligaprofi (Köln, Frankfurt) sah eine „mit dem Ball unterirdische“ zweite Hälfte seines Teams, nach verdienter Pausenführung. Und erkannte explizit „die gute Leistung des Gegners an“, der immer für ein Tor gut war und bis zuletzt die Überzeugung habe erkennen lassen, die es brauche, um ein Wunder zu schaffen und den Keller noch zu verlassen.
Meeth erneuert Treuebekenntnis zum Trainer
TSV-Trainer Samuel Horozovic wird versuchen, diesen Glauben, allen Negativserien zum Trotz, weiter zu schüren. Das Dreifache an Torchancen, mindestens, zählte der 28-Jährige für sein Team: „Ich hatte bis zur letzten Minute das Gefühl, dass ein Tor fallen kann. Wir wollten Fußball spielen. Das klappte deutlich besser als in Stuttgart.“ Das 1:2 bei den Kickers ließ die Mainzer ebenso wie diese und viele weitere Partien in dem Glauben zurück, dass viel mehr drin war.
„Wenn du immer nur 'geht so' spielst, holst du keine Punkte“, resümiert der Sportliche Leiter Sascha Meeth nach nur einem Sieg aus 15 Spielen, „es ist schlicht und ergreifend zu wenig. Wir müssen die Tore machen, mehr Zwang, Konsequenz, Überzeugung reinbringen. Es liegt an uns, die entscheidenden Prozente auf den Platz zu bringen.“ Meeth erneuert auf Nachfrage das klare Bekenntnis, die Saison mit Horozovic durchzuziehen.
Mittwochabend Pokalspiel in Grünstadt
Mit einer Führung, einem Sieg könnte das Selbstvertrauen wachsen, vor allem vorne im Sturm. Das Pokal-Viertelfinale in Gimbsheim (4:0) war diesbezüglich ein Strohfeuer. Mittwoch (19.30 Uhr) geht es in Grünstadt erneut zu einem Landesligisten. Der Auftrag: Finaleinzug, Frustbewältigung.
TSV Schott Mainz: Balters – Robotta, Ahlbach, Gans – Wiltink (79. Wiegand), Mairose, Bohl (79. Horozovic), Rimoldi – Onangolo (58. Vodi), El Mahaoui (58. Gansmann), De Sousa (79. Roden).