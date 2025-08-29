TSV Schott Mainz holt noch einen Neuzugang

Regionalligist TSV Schott Mainz hat kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal nachgelegt. Shako Onangolo, 25-jähriger Allrounder, der zuletzt beim FC Gießen aktiv war, wurde verpflichtet. Der Wechsel ist, sagt der Sportliche Leiter Sascha Meeth, ausdrücklich keine Reaktion auf den schwachen Saisonstart.

Vielmehr wolle Onangolo, der bei Mainz 05 ausgebildet worden ist und danach bei VfL Wolfsburg II, FC Homburg, Kickers Offenbach und in Gießen 37 Regionalligaeinsätze sammelte, nach Mainz zurückkehren und hier beruflich wie privat sesshaft werden. Dass er für mehr als ein Jahr unterschreibt – Genaueres gibt der TSV nicht bekannt – war Grundvoraussetzung. Und unter dieser „hätten wir uns irgendwann geärgert, wenn wir es jetzt nicht gemacht hätten“, betont Meeth, der Onangolo selbst zwei Jahre im NLZ am Bruchweg trainiert hatte.

Seit einigen Wochen hält sich der Modellathlet beim TSV fit. „Wir sind qualitativ und quantitativ zu 100 Prozent vom Kader überzeugt“, hält Meeth fest. Und doch bringt die Mischung aus Tempo, Athletik und Durchsetzungswille, die Onangolo auszeichnet, ein neues Element ein. „Zudem ist er total flexibel, kann als Innen- und Außenverteidiger, auf der Schiene und im Sturm spielen. Er ist keine Wundertüte, viele unserer Jungs kennen ihn schon. Alle sind extrem positiv. Und er ist praktisch nie verletzt.“

Wieso dann aber so wenige Einsätze in all den Aktivenjahren? „Der Kopf“, sagt Meeth. Onangolo hat sich offenbar viel Druck gemacht, was seine sportliche Karriere angeht, und war nicht immer ganz ideal beraten. Nun soll er, zurück in Mainz, so richtig ankommen. „Er will mit uns in die Zukunft gehen“, betont Meeth. Und hofft, dass es schon zum Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt (Samstag, 14 Uhr) mit der Spielberechtigung klappt.