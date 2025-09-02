TSV Schott Mainz: Glanzlos weiter mit "Lichtblick" Vodi

Righteous Vodi, bejubelt von Vorlagen-Doppelpacker Etienne Portmann, traf bei seinem Comeback. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Der TSV Schott Mainz steht in der fünften Runde des Verbandspokals. Der drei Klassen tiefer beheimatete VfR Baumholder war beim 5:2 (2:1)-Sieg des Regionalligisten allerdings eine höhere Hürde, als sich Trainer Samuel Horozovic gewünscht hätte. In seiner fast komplett durchrotierten Startelf konnte sich längst nicht jeder für Liga-Minuten empfehlen.

„Verdienter Sieg der Gäste, tolle Leistung von Baumholder“, resümiert der VfR-Fanticker. Horozovic schließt sich an. „,Wir können mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden sein, die war fahrlässig.“ Die Folge war der Rückstand durch Niklas Alles' Foulelfmeter (14.). „Übeltäter“ Ismael Wiegand machte sein Foul per Dribbling und Flachschuss-Treffer (28.) wieder wett. Zuvor glich Dominik Ahlbach nach Etienne Portmanns Freistoßflanke aus (17.). Einen „Lichtblick“ nennt der TSV-Trainer das Comeback von Righteous Vodi, der per Flanke Wiegand bediente, was Till Angels Eigentor nach sich zog (60.), und selbst nach schöner Kombination ansatzlos per Flachschuss ins lange Eck traf (76.). Zwei Standards, hüben verwertet durch Finn Kley (83.), drüben noch mal nach Portmann-Ecke durch Ahlbach (88.), sorgten für den Endstand.