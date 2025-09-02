TSV Schott Mainz: Glanzlos weiter mit "Lichtblick" Vodi

Der TSV Schott Mainz steht in der fünften Runde des Verbandspokals. Der drei Klassen tiefer beheimatete VfR Baumholder war beim 5:2 (2:1)-Sieg des Regionalligisten allerdings eine höhere Hürde, als sich Trainer Samuel Horozovic gewünscht hätte. In seiner fast komplett durchrotierten Startelf konnte sich längst nicht jeder für Liga-Minuten empfehlen.
„Verdienter Sieg der Gäste, tolle Leistung von Baumholder“, resümiert der VfR-Fanticker. Horozovic schließt sich an. „,Wir können mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden sein, die war fahrlässig.“ Die Folge war der Rückstand durch Niklas Alles' Foulelfmeter (14.). „Übeltäter“ Ismael Wiegand machte sein Foul per Dribbling und Flachschuss-Treffer (28.) wieder wett. Zuvor glich Dominik Ahlbach nach Etienne Portmanns Freistoßflanke aus (17.).
Einen „Lichtblick“ nennt der TSV-Trainer das Comeback von Righteous Vodi, der per Flanke Wiegand bediente, was Till Angels Eigentor nach sich zog (60.), und selbst nach schöner Kombination ansatzlos per Flachschuss ins lange Eck traf (76.). Zwei Standards, hüben verwertet durch Finn Kley (83.), drüben noch mal nach Portmann-Ecke durch Ahlbach (88.), sorgten für den Endstand.
Nun geht es in den Breisgau
Neuland betrat Jacob Roden, der nach Schiri-Pfiff den Ball ins Tor schoss und die Zeitstrafe sah (44.). „Zwei Mal deutlich“ habe man die entsprechende Regel des Südwestverbands in der Kabine angesprochen, zürnt Horozovic.
Mit zwei starken Paraden konnte sich auch Keeper Armin Olayo empfehlen. „Das primäre Ziel war, eine Runde weiter zu kommen“, resümiert Horozovic, „es wird nicht viel Zeit geben, das Spiel zu analysieren.“
TSV Schott Mainz: Olayo – Blum (85. Gans), Ahlbach, Robotta (85. Just), Neal – Itoi, Gansmann (46. Mairose), Portmann, Wiegand – Roden (54. Vodi), El Mahaoui (77. Lang).
Sonntag (14 Uhr) geht es zum SC Freiburg II – sicher erneut mit einer gründlich veränderten Startelf. Wenn auch ohne Luis Hesse (Syndesmoseband gerissen) und Daniel Bohl (Zerrung). Horozovic sah sich das 2:2 der Breisgauer in Sandhausen vor Ort an. Fazit: „Eine junge Mannschaft, spielerisch gut. Sie wollen ziemlich mutig spielen. Ihre Fehler müssen wir eiskalt ausnutzen.“