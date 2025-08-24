TSV Schott Mainz gibt in Unterzahl Sieg aus der Hand

Zweites Heimspiel, zweite Niederlage. Nein, von einem gelungenen Saisonauftakt kann Regionalliga-Aufsteiger TSV Schott Mainz nicht mehr reden, trotz des 4:0-Siegs zum Start in Alzenau. Das 2:4 (1:1) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist ein herber Stimmungsdämpfer vor den schweren Auswärtsspielen beim FSV Frankfurt und SC Freiburg II (mit der Pokal-Reise zu Landesligist VfR Baumholder am 2. September dazwischen).

Das 0:4 bei Spitzenreiter Freiberg hatten sie sich beim TSV wohl auch deshalb etwas schön geredet, um Selbstvertrauen aufzubauen. Das schien zu wirken, denn gegen bislang sieglose Hessen startete Schott stark. Nach Leon Kerns Konter-Lauf prallte der Ball an den Querbalken (5.), ehe nach Jacob Rodens Drehung und Schnittstellenpass der Heber von Dennis De Sousa Oelsner vom Innenpfosten ins Netz sprang (13.).

Zurück im 4-2-3-1, startete der TSV wieder deutlich stärker. Nach Jacob Rodens Ballannahme lief De Sousa der verdutzten Gäste-Abwehr weg und legte für Leon Kern quer (54.). Was nun folgte, nennt Horozovic die beiden Schlüsselszenen. Erst kam Hans Sarpei – Neffe des ehemaligen Kult-Bundesligaspielers – unmittelbar nach seiner Gelben Karte nach heftigem Foul an Rimoldi um den Platzverweis herum und wurde direkt ausgewechselt (58.). Dann sah Dominik Ahlbach, weil sein Arm Richtung Ball zuckte, die Ampelkarte (61.).

Umso rätselhafter, dass die Mainzer danach das Heft aus der Hand gaben. Ein von Alexander Rimoldi verursachter Foulelfmeter brachte den Ausgleich (Tim Korzuschek/27.). Mit Systemumstellung auf Fünferkette wollte Trainer Samuel Horozovic die Außenbahnen dicht machen, was seinem Team allerdings jeglichen Offensiv-Punch raubte. Bei Korzuscheks Lattentreffer (44.) war Glück im Spiel.

Horozovic ist "ziemlich angefressen"

Zu allem Überfluss flog die Freistoßflanke von Brian Campman direkt ins lange Eck (63.). Also 2:2 und Unterzahl statt 2:1 und Überzahl. „Diese beiden Szenen waren spielentscheidend“, betont ein „ziemlich angefressener“ Horozovic. „Sarpei muss vom Feld fliegen, das sagt auch sein Trainer. Das Freistoßtor killt uns dann.“ Zumal Moritz Reinhard kurz danach eine Ecke einnickte (69.).

Der TSV wehrte sich, kam durch Jost Mairoses aufs Tor gezogene Ecke (76.) und Ismael Wiegands Kopfball (83.) zu Chancen – und bettelte dann hinten förmlich ums 2:4, das Sean Horozovic nach einer Freistoßflanke per Eigentor besorgte (87.).

"Einfacher wird es nicht"

„Nach dem 2:1 hatte ich das Gefühl, wenn wir jetzt weiter gut im Block stehen und umschalten, können wir das Spiel entscheiden“, sagt Horozovic. „Wir haben das Zentrum kompakt gehalten, die Abstände waren gut. Vieles vor der Gelb-Roten Karte war gut, ich kann den Jungs gar keinen Vorwurf machen.“

Es droht ein Start in den Herbst im Tabellenkeller. „Einfacher wird es nicht“, blickt Horozovic auf den Spielplan, „wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel schauen. Es ist auch nicht unmöglich, gegen den FSV Frankfurt zu punkten. Die Saison ist noch lang.“ Und es stimmt ja: „Ich habe einen Fortschritt gesehen gegenüber dem Freiberg-Spiel. Wir haben uns nicht aufgegeben, die Mentalität und die Stimmung von der Bank waren top. Wir werden definitiv auch mal das Matchglück erzwingen.“

TSV Schott Mainz: Balters – Just, Ahlbach, Gans, Rimoldi – Mairose, Bohl (77. Wiegand) – Kern (58. Itoi), Hesse (77. Horozovic), De Sousa (62. Wiltink) – Roden (77. El Mahaoui).