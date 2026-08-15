TSV Schott Mainz: Fünf-Minuten-Hattrick bringt den Sieg

Seok-Min Park bejubelte einen lupenreinen Hattrick. – Foto: Chiara Puci / TSV Schott Mainz

Man hatte sich schon ausgemalt, dass Seok-Min Park etwas bewirken würde im Spiel des TSV Schott Mainz. Schließlich bringt der 1,75-Meter-Mann, ausgebildet beim FSV Frankfurt, einige fußballerische Qualitäten, eine gewisse Oberliga-Erfahrung und auch ein paar Regionalliga-Minuten mit. Aber in Eddersheim ein Kopfballungeheuer gefunden zu haben, damit hatten sie nicht gerechnet.

Binnen fünf Minuten legte Park, zuvor überhaupt nur elf Ligaminuten im Einsatz, beim 3:1 (3:0)-Sieg beim FV Engers einen Hattrick hin. Erst per Kopf, nach Halbfeldflanken von Jan Just und Shai Neal (32., 35.). Dann nach Gianni Aulettas hohem Ballklau samt Querpass (37.). „Wir haben ein Talent bei ihm entdeckt, das wir so nicht kannten“, strahlt Trainer Thomas Schwarz.

Die meiste Zeit über kontrollierten die Mainzer die Partie, erspielten sich das klare Chancenplus und ließen sich auch von der Hektik nach Vadym Semchuks Elfer (89.) nicht aus der Ordnung bringen. „Ein souveräner Sieg“, sagt Schwarz, „über weite Strecken waren wir sehr, sehr gut.“