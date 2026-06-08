TSV Schott Mainz freut sich im DFB-Pokal über „Hammer-Los“

Mainz. Zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte wird der TSV Schott Mainz ein Pflichtspiel gegen einen Bundesligisten bestreiten. Und zum zweiten Mal geht es im DFB-Pokal gegen eine Borussia. In der ersten Runde empfängt der künftige Oberligist Borussia Mönchengladbach. Da werden Erinnerungen wach an das 1:6 gegen den BVB vor drei Jahren in der Mewa-Arena.
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„Ein Hammer-Los“, strahlt Schott-Geschäftsführer Till Pleuger, der gemeinsam mit Betreuer Dieter Senftleben, Geschäftsstellen-Mitarbeiter Marco Senftleben und Teammanager Klaus Bauer im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund sah, wie Schiedsrichter Deniz Aytekin die beiden Kugeln mit dem Mainzer und dem Gladbacher Vereinslogo aus der Trommel zog. Gespielt wird zwischen dem 21. und 24. August. Die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus.
„Für uns in der Region gehört das zu den absoluten Top-Losen“, betont Pleuger. Das Fanaufkommen der Borussia vom Niederrhein ist groß, auch in Rheinhessen. Und beim TSV Schott. Ex-Spieler Nicklas Schlosser liebäugelte schon scherzhaft mit seinem Comeback. U19-Koordinator Bernd Bangel und Vorstandsberater Jens Greiner werden ebenfalls zwei Herzen in ihrer Brust schlagen hören. Und Tennis-Abteilungsleiter Ralf Radtke bekam von Pleuger schon via TV auf den Weg gegeben, beim Pokalspiel bitteschön mit den Mainzer Farben zu halten.
Eine Kontaktaufnahme mit der Borussia steht noch aus. Den guten Austausch mit Mainz 05 hebt Pleuger hervor. Es wird auszuloten sein, ob im Bruchwegstadion oder der Mewa-Arena gespielt wird. Ersteres war die Spielstätte gegen Hannover 96 (0:3) und Greuther Fürth (0:2). Da waren knapp zwei Drittel der 7.100 zur Verfügung stehenden Plätze besetzt. In der Mewa-Arena gegen die Schwarz-Gelben knackte der TSV die 30.000-Zuschauer-Marke. Mit dem Potenzial einer fünfstelligen Besucherzahl rechnet Pleuger auch gegen Gladbach. Doch der Aufwand eines Spiels in der Mewa-Arena ist, wirtschaftlich und organisatorisch, ungleich größer. Die Tendenz dürfte dennoch Richtung Mewa-Arena gehen.
„Das wäre natürlich mega“, sagt Kapitän Jost Mairose, der die Gladbacher zu den sechs, sieben Top-Losen zählt. Traditionsverein, etablierter Erstligist, große Fan-Base – das werde auch in der ja stets mühseligen Vorbereitung einen Schub geben. „Florian Neuhaus ist ein Spieler, zu dem ich aufschaue“, sagt der Mittelfeld-Motor, „und Tim Kleindienst ist ein cooler Gegenspieler für Dominik Ahlbach.“
Über die Aufstellung sagt Sascha Meeth, Rückkehrer auf die TSV-Trainerbank, natürlich noch nichts. In seiner Heimatregion, der Eifel, halten sich Bayern- und Gladbach-Fans seit den Titelduellen der 70er Jahre die Waage. „Ein Top-Los, das mit vielen Erinnerungen verbunden ist“, freut sich Meeth auf sein Debüt im DFB-Pokal: „Das wird mit Sicherheit ein toller Tag. Und die Jungs scheinen heiß zu sein auf die neue Saison. Gegen Gladbach wird jeder spielen wollen.“
Dass es ein tolles Los geben würde, war der Mainzer Reisegruppe bei ihrer Ankunft klar. Die vermeintlich gemütliche Bahnfahrt strandete in Düsseldorf. Der halsbrecherische Uber-Trip nach Dortmund gab das Zutrauen, dass dem TSV das Glück an diesem Tage doch hold ist. Im Brauhaus wurde darauf angestoßen. „Hoffentlich spielt 05 an einem anderen Tag“, sagt Pleuger, „wir würden uns über Support für den Mainzer Amateurfußball freuen.“