TSV Schott Mainz freut sich im DFB-Pokal über „Hammer-Los“

Eine Kontaktaufnahme mit der Borussia steht noch aus. Den guten Austausch mit Mainz 05 hebt Pleuger hervor. Es wird auszuloten sein, ob im Bruchwegstadion oder der Mewa-Arena gespielt wird. Ersteres war die Spielstätte gegen Hannover 96 (0:3) und Greuther Fürth (0:2). Da waren knapp zwei Drittel der 7.100 zur Verfügung stehenden Plätze besetzt. In der Mewa-Arena gegen die Schwarz-Gelben knackte der TSV die 30.000-Zuschauer-Marke. Mit dem Potenzial einer fünfstelligen Besucherzahl rechnet Pleuger auch gegen Gladbach. Doch der Aufwand eines Spiels in der Mewa-Arena ist, wirtschaftlich und organisatorisch, ungleich größer. Die Tendenz dürfte dennoch Richtung Mewa-Arena gehen.

„Das wäre natürlich mega“, sagt Kapitän Jost Mairose, der die Gladbacher zu den sechs, sieben Top-Losen zählt. Traditionsverein, etablierter Erstligist, große Fan-Base – das werde auch in der ja stets mühseligen Vorbereitung einen Schub geben. „Florian Neuhaus ist ein Spieler, zu dem ich aufschaue“, sagt der Mittelfeld-Motor, „und Tim Kleindienst ist ein cooler Gegenspieler für Dominik Ahlbach.“

Auch Trainer Meeth ist sehr zufrieden mit dem Los