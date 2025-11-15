TSV Schott Mainz: Erster Heimsieg zum Greifen nah

Der erste Heim-Punkt ist da. Freuen konnten sie sich bei Regionalliga-Schlusslicht TSV Schott Mainz darüber aber nicht. Denn selbst, nachdem Eintracht Trier in Minute 88 zum 1:1 (0:0) ausgeglichen hatte, boten sich noch zwei XXL-Chancen für den zweiten Dreier der nun zu Ende gegangenen Hinrunde.

Doch Jan Justs wuchtiger Kopfball nach einer Ecke wurde – der Keeper war schon geschlagen – noch von der Linie geputzt (90.+5). Und als Etienne Portmann Sprinter Ismael Wiegand frei aufs Tor geschickt hatte, bekam Torwart Radomir Novakovic, schon beinahe umkurvt, so eben noch die Fingerspitzen dran (90.+7).

Verdient war das nicht. Wer das Spiel mit dem Pausenpfiff verließ, hatte oft den Kopf gedreht und doch nicht viel gesehen, denn nach gutem Mainzer Start – Dennis De Sousa Oelsners Drehschuss nach Alexander Rimoldis Flankenlauf wurde mittig vor der Hütte noch geblockt (8.) – bekam Trier immer mehr Oberwasser. Die weiten Konter-Bälle flogen ins Nichts, und nach Takero Itois wildem Ball ins Zentrum, auf den mittelbar Robin Balters' Ein-Meter-Fußabwehr gegen Christopher Wähling folgte (28.), zog sich der schockverunsicherte TSV ins Schneckenhaus zurück.

Abpfiff, Enttäuschung. Dass die peinliche Null in der Heim-Ausbeute endlich beseitigt war – eine Randnotiz. Einmal hatten die Mainzer in Durchgang zwei gepennt. Trier brachte aus dem Zentrum einen zweiten, nicht begleiteten Spieler auf den Flügel, flache Hereingabe, Grätsch-Duell, Timon Sausen schießt Dominik Ahlbach den Ball auf den Oberschenkel, Bogenlampe, drin (88.).

Portmann leitet fast jeden Angriff ein

Gänzlich anders war der Eindruck vom zweiten Durchgang. Immer wieder stach der TSV aus der – endlich – kompakt formierten Deckung wirksam hervor, leitete – endlich – Spielmacher Portmann wieder ballsicher und wirkungsvoll Angriffe ein. Dass Itoi und Jacob Roden in wechselnden Rollen Hereingaben nach Portmann-Einleitung knapp verfehlten (51., 64.), war eine Frage der finalen Präzision. Dass Maurice Wrusch um ein Haar ein Eigentor köpfte (56.), ging auf einen aggressiv zugestellten Einwurf und Shako Onangolos Kopfball-Attacke zurück.

Portmanns Flatterschuss wischte Novakovic zur Seite (69.). Den Querpass des Mittelfeldregisseurs vor dem Strafraum knallte Alexander Rimoldi zum längst überfälligen 1:0 in die Maschen (72.). Da war er, der seit neun Spielen ersehnte Führungstreffer. Über die Grundtugenden kommen, das schien sich bewährt zu haben, zumal die Mainzer weiter aktiv verteidigten und keine Lücken ließen – von einer Ausnahme abgesehen.

Rückrunde beginnt mit Kellerduell

„Schade, dass es nur ein Punkt ist, die drei Punkte hätten gut getan“, fasst Trainer Samuel Horozovic zusammen. „Du musst das 1:0 verteidigen oder eins nachlegen. Bei einer Situation schlafen wir, und der geht genau so rein, wie er nur reingeht, wenn du unten stehst.“ Klar, gibt der 28-Jährige zu, Durchgang eins war zäh, weil im Umschaltspiel immer weniger Bälle zum Mann kamen. Dafür stimmte die Stabilität, und in Durchgang zwei dann auch der Mut.

„Zufrieden können wir mit dem Punkt nicht sein, aber wir können darauf aufbauen“, sagt Horozovic. „Das war der erste Schritt, wir müssen jetzt den zweiten gehen.“ Nächsten Samstag (14 Uhr) kommt Bayern Alzenau zum Kellerduell. Das Mainzer 4:0 am ersten Spieltag war der bislang einzige Sieg.

TSV Schott Mainz: Balters – Just, Mairose, Gans – Itoi (90.+4 Wiegand), Horozovic (61. Ahlbach), Bohl, Rimoldi – Portmann – Roden (79. El Mahaoui), De Sousa (46. Onangolo).